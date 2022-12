사진제공=플레디스 엔터테인먼트

그룹 세븐틴의 버논이 첫 솔로 믹스테이프 'Black Eye'로 한 걸음 더 나아간다.세븐틴 버논은 오늘(23일) 오후 2시 아이튠즈, 스포티파이, 애플 뮤직 등 유명 음원 사이트와 글로벌 음악 플랫폼 사운드클라우드를 통해 'Black Eye'를 발표한다.'Black Eye'는 무심하게 던지듯 부른 보컬과 경쾌한 밴드 사운드가 어우러진 팝펑크 장르의 곡으로, 자유롭고 반항적인 무드가 돋보이는 노래다. 버논은 특유의 로우톤 목소리가 잘 어울리는 'Black Eye'로 공감대를 형성할 것으로 기대된다.'Black Eye'의 작곡과 작사에 참여해 솔직하고 직설적인 가사를 담아 낸 버논이 소속사 플레디스 엔터테인먼트를 통해 직접 일문일답을 전했다.첫 솔로 믹스테이프 ‘Black Eye’ 준비 과정에서 많은 것을 배웠고, 이번 작업이 앞으로 제가 아티스트로서 성장하는 데에 좋은 양분이 될 것 같습니다.분노, 우울함, 외로움 등 다양한 감정을 다루는 팝펑크 장르가 매력적이고, 기존에 보여 드리지 않았던 저의 모습을 ‘Black Eye’에 담아 냈습니다. 많이 들어 주시면 좋겠습니다.거칠고 자유로운 모습!Put a muzzle on me, I’ll spit in your mouth월드투어 중에 ‘Black Eye’를 준비했던 것이 가장 기억에 남습니다. 그래서 작업하는 내내 정신없었지만, 캐럿에게 빨리 보여 드리고 싶은 마음에 설레었습니다.멍든 눈!캐럿 여러분, 건강 잘 챙기세요. 그리고, ‘Black Eye’를 많이 좋아해 주시면 좋겠습니다. 감사합니다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr