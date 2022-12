NCT DREAM, 'Candy' 음반 선주문 200만 장 돌파

그룹 NCT DREAM(엔시티 드림)의 겨울 앨범 '캔디(Candy)'가 선주문량 200만 장을 돌파했다.19일 음반 발매되는 NCT DREAM '캔디'는 선주문 수량 총 200만 4000장(18일 기준)을 돌파했다.겨울 스페셜 앨범임에도 불구하고 200만 장이 넘는 선주문 수치가 나오는 것은 이례적인 일인 만큼, NCT DREAM의 특급 파워를 다시 한번 실감케 한다.특히 NCT DREAM은 올해 3월 발표한 정규 2집 ‘Glitch Mode’(글리치 모드)와 리패키지 ‘Beatbox’(비트박스)로 음반 판매량 361만 장을 돌파한 데 이어, 겨울 앨범까지 ‘더블 밀리언셀러’ 등극을 예고하고 있어, 2022년 화룡점정을 완성할 NCT DREAM의 활약이 더욱 기대된다.또한 NCT DREAM은 16일 공개한 겨울 앨범 타이틀 곡 ‘Candy’로 4일째 벅스, 바이브의 실시간 TOP100 차트 1위(19일 오후 1시 기준)를 차지함은 물론, 멜론, 지니, 플로 등 주요 음원 차트의 실시간 TOP100 차트에서도 최상위권에 올라 음원 강자의 면모도 확인시켜 주었다.NCT DREAM 겨울 스페셜 미니앨범 ‘Candy’는 동명의 타이틀 곡 ‘Candy’를 비롯해 ‘Graduation’(그레듀에이션), ‘Tangerine Love (Favorite)’(탠저린 러브), ‘입김 (Take My Breath)’, ‘문 (Moon)’, ‘발자국 (Walk With You)’ 등 총 6곡이 수록되어, NCT DREAM의 겨울 감성을 만나기에 충분하다.한편, NCT DREAM은 오늘 오후 8시부터 유튜브 NCT DREAM 채널 및 틱톡 NCT 채널을 통해 겨울 스페셜 앨범 발매 기념 생방송을 진행하고 팬들과 가깝게 소통할 계획이다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr