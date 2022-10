(사진=어라운드어스)

그룹 하이라이트(Highlight)가 8개월 만에 컴백한다.



하이라이트(윤두준, 양요섭, 이기광, 손동운)는 오는 11월 7일 네 번째 미니앨범 'AFTER SUNSET'(애프터 선셋)을 발매하고 완전체로 돌아온다.

24일 하이라이트 공식 SNS를 통해 'AFTER SUNSET'의 스케줄 플랜과 첫 번째 트레일러 영상이 공개됐다. 이를 통해 하이라이트 네 멤버의 새로운 비주얼과 'Alone'이라는 신곡명이 처음 베일을 벗었다.



트레일러 영상은 유리로 된 방 안에 멈춰 있는 하이라이트와, 방 밖에서 이들을 지켜보는 하이라이트의 대조적인 모습을 연이어 보여준다. 이어 두 공간이 한 화면에 잡혀 묘한 분위기를 선사한다.



'AFTER SUNSET'은 하이라이트가 지난 3월 발매한 정규 1집 'DAYDREAM'(데이드림) 이후 8개월 만에 선보이는 새 앨범이다. 'DAYDREAM' 활동 이후 단독 콘서트와 팬콘을 비롯해 네 멤버 모두 각자 활발한 활동을 펼쳐온 만큼, 더욱 큰 완전체 시너지가 기대된다.



특히 타이틀곡 'Alone'은 지난 16일 열린 '2022 하이라이트 팬콘 [하이라이트 운동회]' 2회차 공연에서 "Because I'm alone, 너 없이 I'm alone"이라는 음원 일부로 먼저 공개된 바 있어 기대를 더한다.



한편 하이라이트의 미니 4집 'AFTER SUNSET'은 오는 11월 7일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr