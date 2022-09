(사진=카덴차레코즈 제공)





갓세븐 제이비(JAY B)가 신곡 뮤비 티저를 공개했다.





소속사 카덴차레코즈(CDNZA Records)는 오늘(12일) 0시 공식 SNS를 통해 JAY B의 두 번째 EP ‘Be Yourself’(비 유어셀프) 타이틀곡 'go UP'(고 업)의 뮤직비디오 티저를 선보였다.





영상에서 댄서들은 자유분방한 에너지로 춤을 추고 있다. 환한 미소와 유쾌한 분위기는 화면을 넘어서 팬들에게 기분 좋은 에너지를 선사했다.





특히, 난간에 앉아 자신만의 그루브를 선보인 JAY B는 자유분방한 분위기를 극대화했다. 이와 함께 신곡 'go UP'의 멜로디가 일부 공개된 가운데, '뭐가 두려워? 그럴수록 Let ‘em down, down, down'라는 노랫말과 JAY B만의 샤우트 창법이 신곡에 대한 기대감을 더했다.





JAY B는 오는 21일 새 EP 'Be Yourself'를 발표하고 솔로로 컴백한다. 신보 'Be Yourself'는 앨범명처럼 남들의 시선을 의식하기보다는 자유롭게 자신을 있는 그대로 표현하자는 진솔한 메시지를 JAY B만의 화법으로 담아냈다.





신곡 'go UP'은 90년대 유행한 뉴잭스윙의 오케스트레이션 히트 사운드를 훵크 장르에 접목시킨 강력한 그루브의 훵크 팝 넘버다. 남들의 기대를 벗어나 부담감을 훌훌 털어버리고 진정한 자유를 찾아보자는 내용의 가사와 맞물려 듣는 이들에게 통쾌함을 선사한다.





한편, JAY B의 두 번째 EP 'Be Yourself'는 오는 21일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.





유정민 텐아시아 기자 hera20214@tenasia.co.kr