(사진=한터차트 제공)





그룹 뉴진스(New Jeans)와 에이티즈(ATEEZ)가 8월 둘째 주 한터차트의 주인공이 됐다.





세계 유일의 실시간 음악차트인 한터차트는 지난 15일 오전 10시, 2022년 8월 2주 차 주간 음반차트와 인증차트를 발표했다.





한터차트의 새로워진 차트 기준인 '음반 지수'로 선정된 지난주 음반차트 1위는 36만8387.34점(주간 음반 판매량 31만1271장)을 기록한 뉴진스의 'New Jeans' 앨범이 자리했다. 첫 앨범으로 뉴진스는 '걸그룹 데뷔앨범 초동 순위' 1위를 차지했다.





이어 2위는 소녀시대의 'FOREVER 1', 3위는 골든차일드의 'AURA', 4위는 투모로우바이투게더의 'minisode 2 : Thursday's Child', 5위는 있지의 'CHECKMATE' 앨범이 차례로 차트에 올랐다.





6위는 스트레이 키즈의 'ODDINARY', 7위는 빅톤의 'Chaos', 8위는 스트레이 키즈의 'NOEASY', 9위는 엔하이픈의 'MANIFESTO : DAY 1', 10위는 트라이비의 'LEVIOSA' 앨범 순이었다.





지난주 주간 인증차트 1위는 에이티즈의 'THE WORLD EP.1 : MOVEMENT' 앨범이었다. 지난 인증차트 순위에서 한 계단 상승하며 끊임없는 글로벌 인기를 증명했다.





이어서 2위는 세븐틴의 'SECTOR 17', 3위는 제이홉의 'Jack In The Box', 4위는 우주소녀의 'Sequence', 5위는 세븐틴의 'Face the Sun', 6위는 소녀시대의 'FOREVER 1', 7위는 있지의 'CHECKMATE', 8위는 스트레이 키즈의 'ODDINARY', 9위는 엔하이픈의 'MANIFESTO : DAY 1', 10위는 엑스디너리 히어로즈의 'Hello, world!' 앨범이 이름을 올렸다.





한터차트의 8월 2주 차 주간 차트 집계 기간은 지난 8일부터 14일까지이며, 음반차트는 국내외 음반 판매량을 기준으로, 인증차트는 해외 팬들의 정품 앨범 인증량을 기준으로 한다.





각 앨범 차트 성적 및 판매량에 대한 더 자세한 내용은 모바일 '후즈팬(Whosfan)' 앱과 한터차트 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.





유정민 텐아시아 기자 hera20214@tenasia.co.kr