(사진=큐브 엔터테인먼트)

(여자)아이들의 'TOMBOY'(톰보이) 뮤직비디오가 조회수 1억 뷰를 돌파했다.



지난 3월 발매된 첫 정규 앨범 'I NEVER DIE'의 타이틀곡 'TOMBOY'(톰보이)는 유튜브 조회수 1억 뷰(2022년 4월 30일 기준)를 달성했다.



'TOMBOY'(톰보이)의 뮤직비디오는 공개 16시간 만에 천만 뷰를 기록하는 등 국내외 팬들의 뜨거운 인기를 입증했으며, 약 50일이 지난 지금까지 꾸준한 조회수 상승으로 1억 뷰를 돌파하게 됐다.



(여자)아이들의 데뷔곡 'LATATA'(라타타)의 뮤직비디오 조회수가 1억 9700만 뷰, '한(一)'이 1억 6300만 뷰, 'Senorita'가 1억1700만 뷰, 'LION'이 1억 뷰, 'Oh my god'이 1억 7000만 뷰를 기록중이다. 이로써 (여자)아이들은 여섯 번째 1억 뷰 뮤직비디오를 보유하게 됐다.



앞서 `TOMBOY`는 아이튠즈 톱 앨범(Top Album) 차트 전 세계 24개 지역에서 1위, 케이팝 앨범(K Pop Top Album) 차트 11개 지역에서 1위를 기록했으며, 정규 1집 'I NEVER DIE'는 미국 빌보드 '글로벌 200' 차트에서 58위를 기록, 빌보드 글로벌 (Billboard Global Excl. U.S) 차트에서 타이틀곡 'TOMBOY'는 34위를 차지하는 기염을 토했다.



타이틀곡 'TOMBOY'는 (여자)아이들의 당당한 애티튜드가 마음껏 드러나는 직설적인 가사가 돋보이는 곡으로 국내 아티스트들의 참여를 넘어서 전 세계 팬들까지 열띤 참여를 끌어내며 'TOMBOY 신드롬'을 만들어냈다.



한편 (여자)아이들은 지난 4월 'TOMBOY'의 활동을 성공적으로 마치고 MC, 예능, 화보 등 여러 방면에서 활발한 활동을 펼치고 있다.

