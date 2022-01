사진제공=커넥트엔터테인먼트

솔로로 새 출발하는 그룹 여자친구 출신 유주(YUJU)의 데뷔곡 '놀이(Play)'가 베일을 한겹 벗었다.커넥트엔터테인먼트는 10일 공식 SNS를 통해 '놀이(Play)' Lyric 포스터를 공개했다. 떨어진 꽃잎이 흩어져있는 모습이다. 빨갛게 물든 꽃잎은 푸른 잔디 위와 대비를 이루면서, 상극의 감성이 공존한다.이미지 위에 새겨진 가사도 인상적이다. 'When the flowers bloom beautifully and turned red, You broke it and far way, you departed'는 우리말로 '곱게 피어나 붉은 꽃이 물들어갈 때, 날 꺾고서 저 멀리 떠나시네'라는 말로 풀이된다.앞서 장난스럽고 유쾌한 느낌인 '놀이'란 어감 속에 중의적 의미를 담았다는 힌트와 맞닿는다. 컴백 코드가 하나씩 공개될수록 더욱 더 큰 기대감과 호기심으로 번져가는 흐름이다.'놀이(Play)'는 미디엄 템포의 감성 팝 트랙으로, 글로벌 송캠프를 통해 탄생된 곡이다. 미주, 유럽을 아우르는 해외 유명 뮤지션들이 대거 참여해 완성도를 높였다. 유주 역시 작사·작곡에 참여해 진정성을 더하며, 지난해 커넥트엔터테인먼트 한식구가 된 챈슬러도 이번에 힘을 보탰다.유주는 "경쾌한 트랙과 반대되는 애절한 가사의 조합이 마치 의미심장한 놀이 같을 것"이라고 귀띔했다.유주의 첫 솔로 앨범 'REC.', 타이틀곡 '놀이(Play)'는 오는 18일 오후 6시 발매된다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr