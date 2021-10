남우현 (사진=울림엔터테인먼트)

그룹 인피니트(INFINITE)의 남우현이 올가을 가요계를 접수한다.소속사 울림엔터테인먼트는 지난 6일 공식 SNS를 통해 남우현의 네 번째 미니 앨범 '위드(With)' 컴백 포스터를 깜짝 공개했다.컴백 포스터에는 알록달록한 테이프를 붙여 조합한 이번 앨범명 '위드'가 담겼다. 또 '2021.10.19 릴리즈(RELEASE)'라는 문구로 '위드'의 발매일을 알려 이목을 집중시켰다.앞서 남우현은 지난 3일 열린 '남우현 온택트 콘서트 [식목일 ON](NAM WOO HYUN ONTACT CONCERT [植木日 ON], 이하 '식목일 ON')' 마지막 공연에서 컴백 트레일러를 기습 오픈해 뜨거운 반응을 얻었다.컴백 트레일러 속 남우현은 시크하면서도 치명적인 매력을 발산해 시선을 단번에 사로잡았다. 이와 달리 컴백 포스터는 아기자기한 느낌이 돋보여 남우현이 어떤 새로운 콘셉트로 돌아올지 궁금증이 커진다.'위드'는 남우현이 지난 2019년 11월 발표한 두 번째 디지털 싱글 '가을이 오면' 이후 첫 신보다. 특히 지난 2019년 5월 발매된 세 번째 미니 앨범 '어 뉴 저니(A New Journey)'에 이은 약 2년 5개월 만의 새 미니 앨범이라 글로벌 팬들의 높은 관심이 집중되고 있다.지난 8월 소집해제한 남우현은 첫 온택트 콘서트 '식목일 ON'을 성황리에 마치고 '위드'로 컴백해 본격적인 활동에 돌입한다.그간 발라드와 댄스 등 한계없는 장르 소화력과 탄탄한 음악성, 독보적인 퍼포먼스를 모두 입증한 남우현은 '위드'를 통해 다시 한 번 완성도 높은 앨범과 색다른 매력을 선사할 전망이다.한편 남우현의 화려한 귀환을 알릴 '위드'는 오는 19일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.차혜영 텐아시아 기자