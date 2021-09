마마무 (사진=RBW)

마마무가 신곡 콘셉트 포스터를 기습 공개하며 컴백 임박을 알렸다.마마무는 오늘(13일) 0시, 공식 SNS를 통해 베스트 앨범 'I SAY MAMAMOO : THE BEST'의 타이틀곡 '하늘 땅 바다만큼'의 콘셉트 포스터를 선보였다.공개된 사진 속 마마무는 서로를 꼭 감싸 안은 다정한 포즈로 유쾌한 에너지를 전하고 있다. 청량한 분위기 속 햇살처럼 맑은 미소가 보는 이들까지 기분 좋게 한다.청명한 하늘빛이 시원한 바다를 연상케 하는 가운데, '마마무스러운' 청량미를 가득 느낄 수 있는 신곡 '하늘 땅 바다만큼'에 기대감이 고조되고 있다.특히, 신곡 '하늘 땅 바다만큼'의 참여진도 표기돼 눈길을 끈다. RBW 사단의 코스믹 사운드와 코스믹 걸이 작곡에 참여했고, 김도훈과 코스믹 사운드가 작사에 참여했다. 멤버 문별도 가사를 써 마마무만의 색깔을 담았다.이처럼 마마무는 7년간의 타임라인을 원석, 세공, 보석 버전의 콘셉트 포토로 녹여 낸 데 이어 신곡 '하늘 땅 바다만큼'의 콘셉트 포스터를 차례로 공개, 마마무의 과거와 현재가 공존하는 다양한 콘텐츠들로 팬들의 호평을 이끌었다.마마무는 15일 베스트 앨범 'I SAY MAMAMOO : THE BEST'를 발표한다. 마마무의 인삿말에서 착안한 앨범명처럼, 마마무의 데뷔 후 현재까지 지난 7년을 총망라했다.총 23곡이 수록된 이번 앨범에는 신곡 '하늘 땅 바다만큼'을 포함해 다양한 버전으로 재녹음한 역대 히트곡들이 담긴다. 데뷔 전 타 아티스트와 협업한 컬래버레이션 음원도 마마무 버전으로 새롭게 탄생할 예정이다.한편 마마무의 베스트 앨범 'I SAY MAMAMOO : THE BEST'는 오는 15일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.이준현 텐아시아 기자