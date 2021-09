사징제공=SM엔터테인먼트

그룹 샤이니의 키의 첫 미니앨범 ‘BAD LOVE’(배드 러브) 스케줄 포스터가 공개되어 화제다.13일 샤이니 각종 SNS 계정을 통해 공개된 스케줄 포스터는 앨범 발매에 앞서 티저 이미지, 무드 샘플러, 뮤직비디오 티저 등 키의 다양한 매력을 만날 수 있는 콘텐츠를 예고해 기대를 모았다.키의 첫 미니앨범 'BAD LOVE'는 동명의 타이틀곡 'BAD LOVE'를 비롯한 총 6곡이 수록되어 있으며, 9월 27일 오후 6시 플로, 멜론, 지니, 아이튠즈, 애플뮤직, 스포티파이, QQ뮤직, 쿠거우뮤직, 쿠워뮤직 등 각종 음악 사이트에서 만날 수 있다.또한 키는 앨범 발매 전날인 9월 26일 오후 3시부터 네이버 V LIVE의 Beyond LIVE 채널을 통해 솔로 콘서트 'Beyond LIVE - KEY : GROKS IN THE KEYLAND'(비욘드 라이브 - 키 : 그록스 인 더 키랜드)를 펼쳐, 컴백 기대감을 최고조로 끌어올릴 전망이다.키의 첫 미니앨범 'BAD LOVE’는 9월 27일 음반 발매되며, 현재 온, 오프라인 음반 매장에서 예약 구매가 가능하다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr