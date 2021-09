그룹 블랙핑크의 '휘파람' 뮤직비디오가 7억뷰를 돌파했다. / 사진제공=YG엔터테인먼트

그룹 블랙핑크의 데뷔곡 '휘파람(WHISTLE)' 뮤직비디오가 7억뷰를 돌파했다.12일 YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크의 '휘파람' 뮤직비디오는 이날 오전 8시 53분께 유튜브에서 조회수 7억회를 넘어섰다.이로써 블랙핑크는 '휘파람'을 비롯해 '뚜두뚜두(DDU-DU DDU-DU)'(16억뷰), 'Kill This Love'(13억뷰), '붐바야'(12억뷰), '마지막처럼'(10억뷰), 'How You Like That' 뮤직비디오(9억뷰)와 안무영상(8억뷰), 제니 솔로곡 'SOLO'까지 7억뷰 이상 뮤직비디오를 8편 보유하게 됐다.'휘파람'은 블랙핑크 데뷔 싱글 '스퀘어 원(SQUARE ONE)'의 더블 타이틀곡 중 하나다. 뮤직비디오는 컬러풀하면서도 세련된 영상미로 주목받았다. 멤버들의 화려한 비주얼과 독특한 멜로디 라인으로 글로벌 음악 팬들의 눈과 귀를 사로잡았다.이 곡은 음원이 발표되자마자 국내 주요 음원 사이트 실시간, 일간, 주간 차트를 '퍼펙트 올킬'하며 16일 연속 정상에 올랐었다. 또한 당시 신인으로서는 이례적으로 해외 14개국 아이튠즈 1위를 차지하기도 했다.총 29편의 억대뷰 영상을 보유한 블랙핑크의 유튜브 구독자 수는 현재 6600만 명 이상이다. 리사의 솔로 싱글 앨범 발표 후 폭발적인 구독자 증가 추이를 보이며 전 세계 아티스트 1위로 올라섰다. 블랙핑크 채널이 개설된 지 약 5년 3개월 만의 대기록이다.지난 10일 오후 1시 공개된 리사의 솔로 싱글 앨범 타이틀곡 'LALISA' 뮤직비디오는 현재 1억뷰에 육박했다. K팝 솔로 아티스트 최단 시간 내 1억뷰 돌파가 확실시 된다. 'LALISA' 음원은 발매 첫날 총 60개국 아이튠즈 송 차트 정상에 오른 뒤 누적 1위 지역을 65개국까지 확장했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr