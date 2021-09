블랙핑크 리사./ 사진제공=YG

블랙핑크 리사가 K팝 솔로 아티스트 각종 신기록을 차례차례 갈아치울 태세다.12일 YG엔터테인먼트에 따르면 리사의 타이틀곡 'LALISA' 뮤직비디오는 이날 오후 2시 4분 쯤 유튜브에서 조회수 1억 회를 넘어섰다.지난 10일 오후 1시 공개된 지 이틀 만이자 1억뷰에 도달한 K팝 솔로 아티스트 뮤직비디오 중 최단 기록이다. 우리나라 남녀 솔로 아티스트를 통틀어 종전 최고 기록은 싸이의 '젠틀맨' 뮤직비디오(약 4일)였다.블랙핑크의 'How You Like That' 뮤직비디오가 보유한 1억뷰 기록(32시간 23분)에 근접했을 정도로, 리사는 솔로 아티스트로서 또 한 번 성공적 도약을 이뤄냈다.아울러 리사는 블랙핑크의 통산 30번째 억대뷰 영상을 자신의 솔로곡 뮤직비디오로 채워 의미를 더했다. 리사의 'LALISA' 뮤직비디오는 블랙핑크의 유튜브 구독자 수 증가 및 다른 영상 조회수에도 긍정적인 영향을 끼치고 있어 앞으로를 더욱 기대케 한다.실제 리사의 솔로 앨범 발표(10일)를 전후에 블랙핑크의 유튜브 채널 구독자 수는 단숨에 120만명 가까이 늘어나 현재 6610만 명 이상이다.이 덕분에 블랙핑크는 팝스타 저스틴 비버(6510만 명)를 뛰어넘어 전 세계에서 가장 많은 유튜브 구독자 수를 보유한 아티스트가 됐고, K팝 역사에 새로운 획을 그었다.리사의 타이틀곡 'LALISA'는 각종 글로벌 차트를 강타했다. 음원은 발매 첫날 총 60개국 아이튠즈 송 차트 정상에 오른 뒤 누적 1위 지역을 66개국까지 확장했다.앨범 또한 앞선 예약 판매 기간 동안 선주문량 80만장을 기록했던 터라 K팝 여성 솔로 아티스트 역대 최고 성과를 예고된 상황. 그룹과 솔로 프로젝트를 가리지 않고 신곡을 발표할 때마다 신기록을 자체 경신 중인 블랙핑크의 인기가 무섭게 달아오르고 있는 만큼, K팝의 위상도 치솟고 있다.노규민 텐아시아 기자 pressgm@tenasia.co.kr