5월 7일 'LOVIN'' 컴백

가수 에일리가 새 앨범 'LOVIN''(러빈)의 트랙리스트를 공개하며, 컴백을 향한 기대감을 뜨겁게 달궜다.소속사 로켓쓰리엔터테인먼트는 23일 0시 공식 SNS에 오는 5월 7일 발매하는 선공개 앨범 'LOVIN''의 트랙리스트를 공개했다.공개된 트랙리스트에는 더블 타이틀곡 'Make up your mind'(메이크 업 유어 마인드), '봄꽃'을 포함해 'Tattoo'(타투), '525', 'Lose myself to you'(루즈 마이셀프 투 유), 'Ain't talkin' about me'(애인트 오킨 어바웃 미)까지 총 여섯 개의 트랙이 수록돼 있다.또 에일리는 'LOVIN''이라는 앨범명과 어울리는 사랑스러운 매력을 발산하며 팬들의 봄 감성을 자극할 계획이다.에일리는 데뷔곡 'Heaven'부터 '보여줄게', '손대지마', '노래가 늘었어', 'Room Shaker' 등 수많은 히트곡을 발매하며 '믿고 듣는 가수'라는 수식어를 입증했다.지난해 10월 발매한 미니 5집 'I'm' 발매 이후 약 7개월 만에 신곡을 발표하는 에일리는 한층 업그레이드된 음색과 비주얼로 팬들을 만날 계획이다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr