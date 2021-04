사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 ITZY(있지)가 '마.피.아. In the morning'(마피아 인 더 모닝)으로 컴백한다.ITZY는 오는 30일 발매되는 새 미니 앨범 '게스 후(GUESS WHO)'의 트랙리스트를 깜짝 공개했다.트랙리스트에 따르면, 신보에는 타이틀곡 '마피아 인 더 모닝'을 비롯해 '쏘리 낫 쏘리(Sorry Not Sorry)' '키딩 미(KIDDING ME)' '와일드 와일드 웨스트(Wild Wild West)' '슛!(SHOOT!)' '테니스 (0:0)(TENNIS (0:0))' 등 6곡이 수록된다. 특히 크레디트를 꽉 채운 화려한 작가진은 K팝 팬들의 이목을 이끌고 있다.제목부터 범상치 않은 신곡 '마피아 인 더 모닝'은 JYP 대표 프로듀서 박진영이 작사, 작곡, 편곡을 맡아 팬들의 기대를 한 몸에 받고 있다. 여기에 ITZY와는 처음 작업하는 해외 작곡가 리라(LYRE)가 합류해 신선한 시너지를 발산했고 트와이스, 방탄소년단(BTS), 아이유 등 K팝 유명 아티스트와 협업한 캐스(KASS), 당케(danke), 이어어택(earattack), 이해솔 등 유수의 작가들이 의기투합해 글로벌 명곡을 예감케 한다.박진영은 이번 신곡의 악기 세션과 보컬 디렉팅까지 전방위로 담당하며 정성을 쏟았고, ITZY 멤버들은 한층 과감하고 강렬한 매력을 장착해 월드와이드 팬들 취향 저격에 나선다.2번 트랙 '쏘리 낫 쏘리'는 JYP 퍼블리싱 소속 스타 작곡가 심은지와 태연, 레드벨벳, NCT 127 등과 작업한 JQ(제이큐)가 합을 맞췄고, 3번 트랙 '키딩 미'는 'Not Shy'(낫 샤이)를 작업한 코비(Kobee)가 작사, 작곡, 편곡해 기대를 더한다. 또 5번 트랙 'SHOOT!'에는 에이바 맥스(Ava Max), 찰리 XCX(Charil XCX), 피프스 하모니(Fifth Harmony), 리틀 믹스(Little Mix), 자라 라슨(Zara Larsson) 등 세계적 아티스트와 함께 한 글로벌 작가진이 심혈을 기울여 완성했다.ITZY는 이처럼 수록곡 하나, 하나의 완성도를 최상으로 끌어올린 새 음반 '게스 후 '를 통해 아이돌 4세대 포문을 여는 'K팝 프런트 그룹'으로서 탄탄 행보를 이어간다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr