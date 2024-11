가수 아이린/사진제공=에스엠엔터테인먼트

그룹 레드벨벳 아이린이 첫 번째 미니앨범 'Like A Flower'(라이크 어 플라워)로 다양한 장르의 음악을 들려준다.11월 26일 발매되는 아이린 첫 솔로 앨범 'Like A Flower'의 수록곡 'Summer Rain'(서머 레인)은 묵직한 베이스와 몽환적으로 깔리는 신스 사운드가 매력적인 팝 발라드 곡으로, 진성과 가성을 오가는 아이린의 섬세한 보컬이 인상적이며, 가사에는 우리가 함께라면 여름비에 갇힌 데이지처럼 흔들릴지언정 서로를 따스히 지켜주며 이 여름을 또 한 번 헤쳐나갈 것이라는 메시지가 담겨있다.또 다른 신곡 'Calling Me Back'(콜링 미 백)은 808베이스와 트랩 비트 위에 몽환적인 신스와 피아노 라인이 레이어 된 퓨처리스틱 팝 알앤비 댄스 곡으로, 사랑에 막 눈을 뜨고 마주한 변화와 낯선 감정을 받아들이는 자신감 넘치는 가사가 부드럽고도 에너제틱한 보컬과 만나 곡의 감정을 극대화한다.더불어 'Start Line'(스타트 라인)은 역동하는 신스 베이스와 풍성한 밴드 사운드가 어우러진 밴드 팝 곡으로, 한 발짝 더 나아가는 용기의 중요함과 나를 필요로 할 때면 너와 함께 같은 선상에서 언제나 새롭게 시작할 수 있다는 응원의 가사가 인상적이다.또한 14일 0시 레드벨벳 공식 SNS 계정을 통해 공개된 무드 클립과 티저 이미지는 낯선 도시에 도착한 아이린이 자유롭게 거리를 누비는 모습을 감각적인 비주얼로 담아냈으며, 아이린의 색다른 스타일링도 확인할 수 있어 좋은 반응을 얻고 있다.한편, 아이린 첫 솔로 앨범 'Like A Flower'는 11월 26일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 음원 공개되며, 같은 날 음반으로도 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr