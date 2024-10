사진=한지현 SNS

배우 한지현이 과감한 스타일링을 선보였다.한지현은 지난 28일 자신의 인스타그램에 "Thank you for inviting me"라는 글과 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에서 한지현은 해외 명품 브랜드 D사의 뷰티 행사에 초대된 모습. 그는 평소 란제리 룩의 스타일을 선호하는 D사의 콘셉트에 맞춰 파격적인 블랙 란제리 룩에 화려한 금빛 패턴의 시스루 원피스를 걸쳐 과감하면서도 고급스러운 스타일링을 연출했다.드라마 '펜트하우스' 시리즈로 데뷔해 단번에 스타덤에 오른 한지현은 최근 드라마 '손해 보기 싫어서'와 '사장님의 식단표'에 연달아 출연해 열연했으며, 내달 첫 방송 예정인 KBS 2TV 새 수목드라마 '페이스미'로 열일 행보를 이어갈 예정이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr