사진 제공 = 플레디스 엔터테인먼트

그룹 세븐틴이 베스트 앨범을 들고 돌아온다.'17 IS RIGHT HERE'(17 이즈 라이트 히어)는 세븐틴의 과거-현재-미래를 집대성한 앨범이다. 여기에는 타이틀곡 'MAESTRO'(마에스트로)를 비롯해 힙합 유닛의 'LALALI'(라라리), 퍼포먼스 유닛의 'Spell'(스펠), 보컬 유닛의 '청춘찬가' 등 신곡 4곡이 담겼다. 더불어 세븐틴의 이름을 빛낸 역대 타이틀곡 28곡과 연주곡 '아낀다 (Inst.)'가 포함됐다. 세븐틴은 이를 통해 캐럿(팬덤명)과 함께한 지난 9년의 발자취를 기념하고 자신들만의 공간에서 영원히 함께하겠다는 약속을 전한다.타이틀곡 'MAESTRO'는 강렬한 피아노 사운드 인트로가 인상적인 댄스 R&B 장르다. 가사에는 '다양한 우리가 모여 우리의 세계를 지휘해 나가고 흐름을 주도하는 최고가 되자'는 메시지를 녹였다.세븐틴은 지난 27~28일 서울 월드컵경기장에서 개최된 'SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' AGAIN'(세븐틴 투어 '팔로우' 어게인)에서 'MAESTRO'를 포함한 신곡 무대를 깜짝 공개했다. 이들은 지휘봉을 소품으로 활용한 연출과 함께 멤버 개개인의 개성이 돋보이는 음악과 퍼포먼스를 선보였다.멤버들은 'MAESTRO' 무대 직후 "'지독한 세븐틴을 한 번 더 보여주자' 심기일전했다. 퍼포먼스가 '역대급'"이라고 말했다. 디노는 "저희가 무엇이든 못 하겠나. 해내야지"라고 자신감을 나타내기도 했다.세븐틴의 유닛 신곡 무대 반응 또한 뜨거웠다. 힙합 스웨그와 여유가 돋보인 'LALALI', 나른하고 몽환적인 퍼포먼스로 열기를 달군 'Spell', 처음 맞는 청춘을 찬미하는 J-록 스타일의 '청춘찬가' 등 다채로운 신곡으로 베스트 앨범 '17 IS RIGHT HERE'를 향한 기대를 높였다.데뷔 때부터 '자체 제작돌'로 명성을 쌓은 세븐틴은 신곡 작업에도 두 팔을 걷어붙였다. 세븐틴의 앨범 프로듀서 우지는 신곡 4곡의 작사·작곡에 모두 참여했다. 에스쿱스, 원우, 디에잇, 민규, 버논, 디노 등 멤버들도 유닛곡 작사에 힘을 보태며 앨범의 완성도를 높였다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr