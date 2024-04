사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 라이즈가 일본 유튜브 채널에 출연해 라이브를 선보였다.라이즈는 지난 3일 일본 유튜브 채널 'THE FIRST TAKE'(더 퍼스트 테이크)를 통해 'Love 119'(러브 원원나인) 일본어 버전의 생생한 라이브를 선보였다.일본 내 음악 장르 유튜브 채널 중 최다 구독자를 지닌 'THE FIRST TAKE'는 아티스트의 리얼한 원테이크 퍼포먼스를 만날 수 있는 채널. 이날 공개된 라이즈 출연 영상은 유튜브 인기 급상승 동영상과 인기 급상승 음악에 올랐다. 지난달 22일 공개한 'Get A Guitar'(겟 어 기타) 라이브 영상은 약 일주일 만에 조회수 300만 회를 돌파했다.라이즈의 'THE FIRST TAKE' 채널 출연 소식은 후지TV 아침방송 '메자마시 테레비', 홋카이도TV '이치모니', 나고야TV '도데스카', '데일리 스포츠' 등 각종 언론사를 통해서도 알려지며, 이들을 향한 일본 현지의 높은 관심을 증명했다.라이즈는 오는 5월 일본 도쿄 국립 요요기 경기장 제1체육관에서 '2024 RIIZE FAN-CON 'RIIZING DAY' in TOKYO'(2024 라이즈 팬콘 '라이징 데이' 인 도쿄)를 개최하고 팬들과 만난다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr