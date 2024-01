/ 사진 = GLG 제공

그룹 하이키(H1-KEY) 멤버 휘서의 D-3 포스터가 베일을 벗었다.하이키(서이, 리이나, 휘서, 옐)는 16일 0시 공식 SNS 계정을 통해 새 디지털 싱글 'Thinkin' About You(띵킨 어바웃 유)' 휘서의 개인 D-DAY 포스터를 게재했다.공개된 포스터 속 휘서는 청순하면서도 또렷한 이목구비와 한층 더 깊어진 여성미로 물오른 매력을 자랑하고 있다.특히 금방이라도 눈물이 터져 나올 듯한 촉촉한 눈빛, 슬픔을 절제하며 애써 담담한 척하는 것만 같은 휘서의 표정이 눈길을 사로잡는다. 그동안 주로 보여줬던 밝고 상큼한 이미지와는 사뭇 다른 포스터 속 휘서의 모습은 신곡 'Thinkin' About You'를 기다리는 팬들의 궁금증을 더욱 증폭시키고 있다.새해를 맞아 하이키가 새롭게 선보이는 'H1-KEYnote' 프로젝트의 첫 번째 싱글 'Thinkin' About You'는 감성적인 멜로디와 보컬이 돋보이는 팝 스타일의 곡이다.하이키는 지난해 '건물 사이에 피어난 장미', 'SEOUL', '불빛을 꺼뜨리지 마'로 데뷔 첫 음악방송 1위 등극은 물론, 지니뮤직과 멜론 2023년 연간 스트리밍 차트에서 각각 16위, 37위를 기록하는 등 연이어 의미 있는 성과를 이뤘다.하이키의 신곡 'Thinkin' About You'는 오는 19일 오후 6시 국내외 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr