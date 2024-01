안효섭 /사진제공=더프레젠트컴퍼니

배우 안효섭이 새로운 한류를 이끌고 있다.10일 소속사 더프레젠트컴퍼니에 따르면 안효섭은 최근 5만 명의 관객을 모집하며 글로벌 투어 '더 프레젠트 쇼-히어 앤드 나우(THE PRESENT SHOW – here and now)'를 성황리에 마쳤다. 5개 도시로 시작해 뜨거운 호응에 힘입어 오는 2월 12일 일본에서의 앙코르까지, 10개 도시로 확장된 공연을 통해 국내외 오프라인 인기를 입증하고 있는 안효섭이 새로운 한류를 이끄는 주역으로 떠오르고 있다.안효섭의 인기는 일본 현지에서도 높은 관심을 모았다. 지난해 10월 도쿄에서 열린 안효섭의 팬미팅 티켓은 오픈과 동시에 매진됐다. 이어 11월 나고야 아레나 공연까지 추가되며 일본 첫 방문 만에 1만 5000명의 팬의 참여를 끌어냈다. 이에 더해 일본 매거진 커버를 장식하며 뜨거운 반응을 불러일으킨 것은 물론 1월 14일 CS티비 아사히에서 안효섭의 팬미팅 독점 편성을 확정하기도.그뿐만 아니라 잇따른 지상파 러브콜로 1월 12일에는 일본의 국민 토크쇼인 '테츠코의 방' 출연이 성사되어 지상파 첫 토크쇼에 출연, 오는 2월에는 도쿄 가든 시어터에서의 추가 공연까지 확정했다. '테츠코의 방'은 1933년생인 일본에서 존경받는 원로 탤런트 쿠로야나기 테츠코가 1976년부터 48년째 단독 MC로 이끌어 가고 있는 프로그램. 진정성 있는 토크를 통해 게스트를 조명해 주는가 하면 국제 자선사업 등의 폭넓은 주제를 다루며 기네스북에 오르는 등 일본인들이 가장 사랑하는 국민 방송으로 알려져 있다.배용준, 현빈, 장근석 등 한류스타와 톰 크루즈, 프랑스의 국민배우 까뜨린느 드뇌브등이 출연했으며 한국 배우로서는 10년 만에 출연하는 셈. 이번 출연은 도쿄에서 열린 안효섭의 팬미팅을 관람하는 등 방송사의 적극적인 섭외로 이루어졌으며 안효섭의 출연 소식은 일본 내 SNS 핫토픽에 오르기도 했다.이렇듯 연일 화제의 중심에 놓인 안효섭은 2월 12일 도쿄 가든 시어터에서 글로벌 투어의 앙코르 공연인 '더 프레젠트 쇼-히어 앤드 나우 원스 모어 (THE PRESENT SHOW-here and now Once more) 공연을 추가 확정했다. 이는 오픈과 동시에 매진되며 참석하지 못해 아쉬워하는 팬들의 요청이 쇄도하며 극적으로 성사된 것. 앙코르 공연은 지난 1월 한국에서 개최된 공연과 동일하게 올 밴드 형식으로 진행될 것으로 전해져 더욱 주목받고 있다.이처럼 국내를 넘어 해외에서 높아지고 있는 인지도와 함께 차세대 한류 주자의 면모를 입증하고 있는 안효섭. 연기, 비주얼, 스타성과 함께 인정받으며 막강한 원톱 질주를 이어가고 있는 그가 새로운 바람을 일으키고 있어 향후 그의 행보에 대한 기대가 높아지고 있다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr