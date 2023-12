트레저 서울콘 MD, 오늘(20일) 온라인 판매 시작

지난 15일부터 17일까지 서울 방이동 올림픽공원 KSPO DOME에서 열린 트레저 콘서트 ‘2023 TREASURE CONCERT [REBOOT] IN SEOUL’은 아티스트와 트레저메이커(팬덤명)가 하나 되는 축제였다.이에 엔터테인먼트 인프라 및 IP사업 전문기업 YG PLUS(YG플러스)는 현장의 감동을 더 많은 팬들과 나누고자 위버스샵과 YG셀렉트를 통해 오늘(20일) 오후 2시부터 온라인 판매를 개시한다고 밝혔다.실제로, 공연 시작 전부터 현장은 온종일 축제 분위기였다. MD부스 앞에서 열린 ‘트레저 랜덤플레이 댄스’는 팬들의 환호를 자아내며 축제 분위기를 고조했고, 트레저의 노래가 울려 퍼진 MD부스는 전국 각지에서 온 팬들의 발걸음으로 가득했다.이에 YG PLUS 관계자는 “국내를 넘어 해외 팬들의 뜨거운 호응과 요청에 힘입어 온라인으로 판매를 확대했다. 온라인 판매를 통해 다양한 특전도 마련했으니 많은 관심 부탁드린다"고 전했다.더 많은 특전(▲포토카드 증정 ▲럭키드로우 이벤트 ▲한정판 바시티자켓 재입고 등)이 준비된 이번 온라인 판매에 관한 자세한 내용은 YG SELECT 웹사이트 및 SNS에서 확인가능하다.한편, 트레저는 서울 콘서트의 기세를 몰아 내년 1월 6일 후쿠오카에서 두 번째 일본 투어 ‘2024 TREASURE TOUR [REBOOT] IN JAPAN’의 포문을 연다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr