[사진 제공 : 스타쉽엔터테인먼트]

싱어송라이터 정세운의 새 앨범 트랙리스트가 베일을 벗었다.소속사 스타쉽엔터테인먼트는 지난 16일 공식 SNS를 통해 정세운의 여섯 번째 미니 앨범 '퀴즈(Quiz)' 트랙리스트 이미지를 공개했다.이미지에는 자유롭게 낙서한 노트 배경 위에 총 7곡의 곡명을 담았다. '퀴즈'에는 앨범과 동명의 타이틀곡 '퀴즈(Quiz)'와 '싱어송라이돌 (Singer-songwridol)', '퍼펙틀리(Perfectly)', '글로우 인 더 쇼(Glow in the show)', '올웨이즈(Always)', '유 아 위드 미!(YOU ARE WITH ME!)', '17'이 수록됐다.지난해 5월 발매한 '웨어 이즈 마이 가든!(Where is my Garden!)' 이후 1년 8개월 만에 선보이는 '퀴즈'는 '싱어송라이터' 정세운이 '나'라는 존재를 찾아 새로운 여정을 떠나는 앨범이다. 정세운은 직접 작사, 작곡한 곡들을 수록해 자신의 이야기로 가득 채웠다.특히 타이틀곡 '퀴즈'는 선우정아가 작사, 작곡, 편곡에 참여해 정세운과 호흡을 맞췄다. 오랜 시간 음악 선후배로 영감을 나눠온 두 사람이 함께 곡 작업을 하며 '감성 장인'들의 시너지를 완성했다는 후문이다. 또한 앞서 다채로운 곡으로 호흡을 맞춘 바 있는 박문치가 '올웨이즈'를 통해 다시 한번 정세운 앨범에 힘을 보탰다.그동안 아이돌로서의 역량과 뛰어난 작사, 작곡, 프로듀싱 실력을 겸비해 '싱어송라이돌'로 불린 정세운은 자신만이 선보일 수 있는 음악을 제시하며 한층 성숙해진 이야기를 들려줄 예정이다.한편 정세운의 여섯 번째 미니앨범 '퀴즈'는 내년 1월 4일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr