/ 사진 제공 : 티엔엔터테인먼트

가수 장윤정이 오는 20일 1년 8개월 만에 컴백한다.14일 소속사 티엔엔터테인먼트에 따르면 오는 20일 정오 장윤정의 새 싱글 ‘바람처럼 하늘처럼’이 발매된다. 지난해 4월 발매된 EP 앨범 ‘estrena (에스트레나)’ 이후 약 1년 8개월 만에 발표하는 신보다.이번 앨범 ‘바람처럼 하늘처럼’에는 동명의 타이틀곡 ‘바람처럼 하늘처럼’을 포함해 ‘너무 좋아좋아 (So good)’ 총 2곡이 수록된다.‘바람처럼 하늘처럼’은 하늘로 떠나간 이에게 부치는 편지글 같은 가사와 말하듯이 가창한 보컬이 가슴속 깊이 스며드는 발라드곡이다. 수록곡 ‘너무 좋아좋아 (So good)’는 세련된 감성의 신나는 일레트로닉 세미트로트다.특히 이번 두 곡 모두 장윤정이 직접 작사에 참여해 의미를 더했다. 타이틀곡 ‘바람처럼 하늘처럼’은 최근 가슴아픈 이별을 겪은 장윤정이 영원히 곁을 떠난 가까운 이들에게 전하는 메시지를 가사로 풀어내 듣는 이에게 위로를 선사한다.이에 ‘싱어게인 2’ 우승자 출신 가수 김기태의 답가도 함께 작업해 두 가수의 서로 다른 음색으로 감상할수 있는 재미까지 더했다. 김기태 답가 버전은 오는 22일 정오 공개된다.‘너무 좋아좋아 (So good)’는 장윤정이 팬들을 생각하며 가사를 작업, 아낌없이 사랑해 주는 고마운 마음을 아이 같은 순수함으로 비유했다.장윤정의 새 싱글 ‘바람처럼 하늘처럼’은 20일 정오 각종 음원사이트를 통해 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr