/ 사진제공=웨이크원

그룹 ZEROBASEONE(제로베이스원)이 전 세계 제로즈의 마음을 녹일 신보 수록곡 뮤직비디오를 공개한다.ZEROBASEONE(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)은 오늘(19일) 0시 공식 SNS를 통해 “Get ready to melt with us”라는 문구와 함께 미니 2집 수록곡 'MELTING POINT (멜팅 포인트)’의 뮤직비디오 티저를 깜짝 업로드했다.공개된 영상에는 "왜 이렇게 좋지 너"라는 노래의 한 구절과 함께 새하얀 눈이 녹아내려 가는 과정이 담겼다. 영상 말미에는 빨간 하트 이모티콘과 함께 "우리 내일 만나"라는 속삭임이 이어져 간질간질한 설렘을 전한다.'MELTING POINT'는 사랑에 빠지는 모습을 '녹는점'에 비유한 저지 클럽(Jersey Club) 장르의 곡이다. 심장의 두근거림, 두 볼의 화끈거림 등 사랑에 빠진 사람의 모습을 표현한 설렘 가득한 노랫말을 중독성 강한 후크로 풀어냈다. 뮤직비디오 본편은 오는 20일 0시 공식 유튜브 채널을 통해 공개될 예정이다.한편, ZEROBASEONE의 신보는 발매 첫 일주일 동안 총 213만 1,352장이 팔렸다. 이로써 ZEROBASEONE은 데뷔 앨범 'YOUTH IN THE SHADE (유스 인 더 셰이드)'에 이어 데뷔 약 4개월 만에 2개 앨범 연속 '더블 밀리언셀러' 등극했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr