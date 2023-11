트와이스 / 사진제공=JYP엔터테인먼트

트와이스가 세계적 DJ 조나스 블루(Jonas Blue)와 협업한 'MOONLIGHT SUNRISE'(문라이트 선라이즈) 리믹스 버전을 발표한다.트와이스는 오는 22일 대표곡 리믹스 및 영어 버전 음원을 수록한 디지털 앨범 'THE REMIXES'(더 리믹시스)를 발매하고 전 세계 팬들에게 특별한 선물을 전한다. 이에 앞서 17일 오후 2시 선공개 싱글 'MOONLIGHT SUNRISE (Jonas Blue Remix)'(조나스 블루 리믹스)를 선보인다. 싱글의 타이틀곡인 'MOONLIGHT SUNRISE (Jonas Blue Remix)'는 글로벌 EDM 음악 트렌드를 이끈 유명 아티스트 조나스 블루가 리믹스 작업을 담당했고, 마이애미베이스 팝인 원곡이 가진 오묘한 매력에 색다른 음악색을 덧입혀 듣는 재미를 높였다.2023년 1월 20일 공개된 오리지널 영어 싱글 'MOONLIGHT SUNRISE'는 사랑할 때 느끼는 감정과 설렘을 환한 달빛, 떠오르는 태양에 비유한 서정적 메시지와 감미로움으로 호평을 받았다. 트와이스는 해당 곡으로 빌보드 메인 차트 '핫 100' 통산 두 번째 진입에 성공했고, 지난 9월 'MOONLIGHT SUNRISE' 뮤직비디오 유튜브 조회 수가 1억 뷰를 돌파하며 인기를 입증했다.리믹스 앨범 'THE REMIXES'는 'MOONLIGHT SUNRISE'를 비롯해 트와이스의 글로벌 히트곡 'The Feels'(더 필즈), 'SET ME FREE'(셋 미 프리), 'Alcohol-Free'(알콜-프리), 'CRY FOR ME'(크라이 포 미), 'I CAN’T STOP ME'(아이 캔트 스톱 미), 'MORE & MORE'(모어 앤드 모어) 총 7곡이 실린다. 트와이스 노래를 한층 새롭게 만나볼 수 있는 작품 'THE REMIXES'는 22일 오후 2시 각종 음원사이트에서 감상 가능하다.최근 트와이스는 전 세계 25개 지역 44회 규모의 다섯 번째 월드투어 'TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE''('레디 투 비')를 전개하고 있다. 올해 4월 서울을 시작으로 일본 오사카 얀마 스타디움 나가이, 도쿄 아지노모토 스타디움, 미국 LA 소파이 스타디움, 뉴욕 메트라이프 스타디움 등을 찾아 팬들과 만났다. 지난 4일(이하 현지시간) K팝 그룹 사상 최초로 호주 멜버른 마블 스타디움에서 단독 콘서트를 마쳤고 기세를 몰아 12월 16일~17일 일본 나고야, 23일 인도네시아 자카르타, 27일~28일 일본 후쿠오카, 내년 2월 2일~3일 멕시코 멕시코 시티, 6일~7일 브라질 상파울루에서 투어를 잇는다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr