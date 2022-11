방탄소년단 정국, 소셜 아이콘 면모 재입증…'역사상 최고 히트'

방탄소년단(BTS) 정국이 초대세 소셜 아이콘의 면모를 재입증했다.영국 대표적인 유력 일간지 '가디언'(The Guardian)은 최근 '트위터 역사상 최고로 히트한 순간'(the greatest hits in Twitter’s history) 이라는 특집 기사를 보도했다.가디언지는 2006년 트위터 창립 이래 16년 역사에서 엄청나게 히트친 순간을 집중 조명했고 이 중 방탄소년단 멤버 정국의 트윗이 선정됐다.가디언지는 메인 보컬 정국이 미국 싱어송라이터 라우브의 '네버 낫'(Never Not)을 부르는 영상을 트위터 역사상 최고로 히트한 트윗 중 하나로 꼽았다.해당 트윗은 정국이 2020년 방탄소년단 공식 트위터 계정에 'Never Not♥' 이라는 글과 함께 라우브의 'Never Not'을 직접 라이브로 커버한 영상이다.'Never Not♥' 트윗은 트위터에서 리트윗 150만 이상, 인용한 트윗 27만 이상, 마음에 들어요 313만 이상을 기록했다.'Never Not♥' 외 '트위터 역사상 최고로 히트한 순간'에는 영국 전 총리 '데이비드 캐머런'(David Cameron), 미국 인기 코미디언이자 '엘런쇼'의 사회자 '엘런 드제너러스'(Ellen DeGeneres), 영국 전 아동학교 가족 장관 '에드 볼스'(Ed Balls), 미국 전 대통령 '버락 오바마'(Barack Obama) 등 유명 인사들이 트위터에 게재한 트윗도 함께 이름을 올리며 '소셜 제왕' 정국의 막강한 영향력을 또 한번 실감케 했다.온라인 백과 사전 '위키피디아'의 'List of most-retweeted tweets'(가장 많은 리트윗 트윗 목록) TOP30에 따르면, 정국의 'Never Not♥'은 역대 트위터 '최다' 리트윗 8위를 기록했다.또 정국의 Duh, Savage Love #SavageLoveRemix, 셀프 염색 :) #JJK, 금발 셀카, 아미 보고 싶다 ㅜ 등 트윗이 역대 트위터 '최다' 리트윗 11위, 17위, 20위, 21위, 25위에 랭크되어 있다.'위키피디아'의 'List of most-liked tweets'(가장 많은 마음에 들어요 트윗 목록) TOP30에는 정국의 'Never Not♥'이 15위에 이름을 올렸고 '금발 셀카', '아미 보고 싶다 ㅜ', '셀프 염색 :) #JJK', 'focus on army♥', '연습 연습 연습!!! #JK', 행복했습니다♡ #JJK #SOWOOZOO 등이 9위, 10위, 17위, 19위, 22위, 30위를 기록하고 있다.앞서 정국은 트위터에서 2017년, 2018년 '한국에서 가장 많이 리트윗된 인물' 1위, 2019년 '전 세계에서 가장 많이 리트윗 된 트윗' 1위, 2020년 '전 세계에서 가장 많이 리트윗된 트윗' 2위에 공식 선정된 바 있다.특히, 트위터 코리아는 'Never Not♥'이 2020년 '전 세계에서 가장 많이 리트윗된 트윗' 2위에 올랐다고 공식 발표했다.한편, 정국은 세계 최대 검색 엔진 '구글(Google)에서 '5년 연속' 최다 검색 K팝 아이돌 1위, 전세계 유튜브에서 '5년 연속' 가장 많이 검색된 K팝 아이돌 1위, '핀터레스트'의 미국, 영국, 캐나다 지역에서 가장 많이 검색된 K팝 아이돌 1위, 텀블러에서 3년 연속(2018~2020년) K팝 스타 1위, 틱톡에서 26개월 연속 전 세계 개인 조회수 1위 등 타의 추총을 불허하는 초특급 소셜 인기와 파워를 보여줬다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr