(사진=Stone Music Entertainment)

가수 하성운의 스페셜 앨범 ‘YOU’의 트랙리스트가 공개됐다.



지난 27일 Stone Music Entertainment 통해 공개된 ‘YOU’ 트랙리스트에 따르면 앨범에는 타이틀곡 ‘캔트 리브 위드아웃 유’(Can't Live Without you)를 포함, 앞서 하성운이 불렀던 OST 명곡 ‘띵크 오브 유’(Think of You), ‘폴 인 유’(Fall in You), ‘잇츠 유’(It's You), ‘땡큐’(Thank You) 등 총 5곡이 수록된다.



타이틀곡은 ‘캔트 리브 위드아웃 유’로 하성운의 감미로운 미성이 돋보이는 R&B 장르의 곡이다. 시간이 흐를수록 커지는 사랑의 감정을 가사로 담고 있다. 이는 하성운이 팬들에게 전하고 싶었던 진심을 담은 것으로, 곡이 전개됨에 따라 점점 고조되는 감정선과 어우러져 큰 감동을 선사할 것으로 전망된다. 특히 ‘캔트 리브 위드아웃 유’는 워너원의 ‘켜줘’를 작곡한 Royal Dive(로얄 다이브)와 하성운이 다시 만나 그 시너지가 돋보일 예정이다.



‘띵크 오브 유’는 배우 박민영, 박서준 주연의 드라마 ‘그녀의 사생활’에 삽입된 OST로, 하성운이 솔로 데뷔 후 처음으로 부른 OST라는 의미가 있다. 아름다운 선율과 아르페지오로 연주하는 피아노 주법이 돋보이는 서정적인 발라드로, 깔끔하게 짜인 구성이 잔잔한 여운을 남긴다.



‘폴 인 유’는 드라마 ‘여신강림’의 OST로 많은 사랑을 받았던 곡이다. 사랑하는 사람에게 다가가지 못하는 순수하고 애틋한 마음을 표현한 노래다.



‘잇츠 유’는 레트로 기획앨범 ‘리와인드 : 블러썸’(Rewind : Blossom) 수록곡으로, 1998년 발매된 모던 록 밴드 더더의 2집 타이틀곡 ‘잇츠 유’를 원곡으로 한다. 하성운의 넓은 음악 스펙트럼과 섬세한 감성 보컬의 면모를 확인시켜준 바 있다.



‘땡큐’는 인기 예능 프로그램 ‘환승연애’ OST로 어쿠스틱한 기타 사운드와 아련하게 울려 퍼지는 하성운의 달콤한 목소리를 특징으로 한다. 듣는 이들로 하여금 달콤했던 사랑의 순간과 추억을 곱씹게 만들며 사랑을 받았다.



감각적인 트랙리스트의 구성을 통해 겨울의 따스한 감성을 담아낼 스페셜 앨범 ‘YOU’는 오는 2월 9일 오후 6시 발매된다.

이준현 텐아시아 기자 wtcloud83@tenasia.co.kr