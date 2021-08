영화 '블랙핑크 더 무비' 포스터 / 사진제공=CJ 4DPLEX

그룹 블랙핑크의 데뷔 5주년 기념 영화 '블랙핑크 더 무비(BLACKPINK THE MOVIE)'가 지난 4일 개봉 후 닷새 만에 글로벌 누적 관람객 50만 명을 눈앞에 뒀다. 국내의 경우 CGV에서 단독 개봉해 스크린X, 4DX 등 특별관을 포함한 다양한 포맷으로 상영 중이며, 해외에서는 100여 개 국가, 3000여 개 상영관에서 뜨거운 열풍을 불러일으키고 있다.'블랙핑크 더 무비'를 상영하고 있는 글로벌 100여 개 국가 중 현재까지 가장 많은 누적 관객 수를 기록하고 있는 국가는 멕시코이며, 뒤를 이어 미국, 터키, 브라질, 일본의 순으로 많았다. 멕시코는 지난 6월 16일 개봉 확정 소식이 처음 발표됐을 때부터 예고편 공개, 글로벌 예매 오픈 등 '블랙핑크 더 무비'의 새로운 소식이 전해질 때마다 구글 검색 수치 TOP5 국가에 빠짐없이 이름을 올려왔다.'블랙핑크 더 무비'는 개봉이 연기됐던 동남아시아 일부 국가(인도네시아, 태국, 말레이시아)의 코로나19 규제가 완화됨에 따라 8월 말 즈음 이들 국가에서도 극장 개봉을 앞두고 있다. 이에 따라 글로벌 상영관 수도 3000여 개에서 4200여 개까지 확대될 예정이어서 더 많은 K팝 팬들이 '블랙핑크 더 무비'를 만날 수 있게 됐다.전 세계 누적 관람객 50만 명을 눈앞에 둔 만큼 세계 각국에서 올라오고 있는 관람 후기들도 온라인을 뜨겁게 달구며 글로벌 흥행에 청신호를 켰다. 미국의 유명 팝 아티스트 데스티니 로저스는 자신의 트위터에 '블랙핑크 더 무비' 관람 인증을 남기기도 했다. 그는 "블랙핑크 무비 본 사람? 저는 보고 너무 행복했어요"라고 전했다.영화를 관람한 해외 팬들은 "영화를 보니 오프라인 콘서트도 정말 가고 싶어졌다"는 반응을 보였다. '블랙핑크 더 무비'의 글로벌 극장 예매 사이트에는 SNS 계정을 활용한 다채로운 관람 리뷰와 인증샷이 업로드되고 있다.'블랙핑크 더 무비'는 블랙핑크의 데뷔 후 5년과 무대를 담은 영화이다. 각 멤버의 개성에 꼭 맞는 세트장에서 펼쳐지는 색다른 모습과 미공개 스페셜 인터뷰, 현장감을 극대화해 재편집된 2021년 'THE SHOW' 및 2018년 'IN YOUR AREA' 공연 실황을 포함해 10여 곡이 넘는 히트곡 무대들이 영화에 담겨있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr