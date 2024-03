/ 사진=YG엔터테인먼트

배우 유승호가 웨딩 사진을 깜짝 공개했다.최근 소속사 YG엔터테인먼트는 공식 블로그에 '유승호의 프러포즈'라는 게시글을 게재했다. 해당 게시글에는 유승호가 출연한 데이식스의 'Welcome to the Show' 뮤직비디오 촬영 비하인드가 공개됐다.YG 측에서 공개한 사진에는 행복한 미소를 머금은 유승호와 최희진의 웨딩 사진이 담겨있다. 유승호는 검은색 수트를 차려입고 웨딩 케이크를 손에 든 채 최희진의 얼굴에 크림을 묻히는 등 알콩달콩한 모습을 보였다.프로포즈를 하는 모습도 포착됐다. 유승호는 무대 위에서 무릎을 꿇고 최희진에게 반지를 건네는 프러포즈 신을 촬영했다. 유승호는 그윽한 눈빛으로 신부를 바라보며 역할에 몰입하는 모습을 보이기도.깜짝 공개된 유승호의 웨딩 사진에 팬들은 "유승호가 언제 이렇게 컸냐" "진짜 결혼하는 줄 알고 놀랐다" "결혼식은 언제 하는 거냐고 물을 뻔했다" 라며 놀란 가슴을 쓸어 내리기도. 특히 유승호는 아역배우 출신인 만큼 결혼하는 연기는 처음이기에 이 같은 모습이 놀라움을 자아냈다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr