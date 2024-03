레드벨벳 멤버 웬디/사진제공=에스엠엔터테인먼트

그룹 레드벨벳(Red Velvet)의 멤버 웬디(WENDY)의 솔로 미니 2집 '위시 유 헬'(Wish You Hell - The 2nd Mini Album)이 써클차트 2024년 11주차 주간 리테일 앨범차트에서 3만7990장의 소매점 판매량을 기록하며 1위를 차지했다.'Wish You Hell - The 2nd Mini Album'은 11주차 주간차트 집계 기간 중 발매 당일인 3월 12일 오후 6시에 가장 많이 판매됐다.웬디의 두 번째 미니 앨범인 'Wish You Hell'은 동명의 타이틀곡 포함 색다른 매력의 총 6곡이 수록됐다.주간 리테일 앨범차트 2위는 xikers(싸이커스) 'HOUSE OF TRICKY : Trial And Error', 3위는 하이라이트 (Highlight) 'Switch On'이 차지했다.11주차(2024.03.10.-2024.03.16.) 일간 리테일 앨범차트에서는 10일 LE SSERAFIM (르세라핌) 'EASY', 11일 xikers 'HOUSE OF TRICKY : Trial And Error', 12일 웬디 'Wish You Hell - The 2nd Mini Album', 13일 태용 (TAEYONG) 'TAP - The 2nd Mini Album', 14일 TWS (투어스) '1st Mini Album 'Sparkling Blue'', 15일 TEMPEST(템페스트) 'Voyage (PLVE)', 16일 BAE173 (비에이이일칠삼) 'NEW CHAPTER : LUCEAT' (16일)가 1위에 랭크됐다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr