가수 CL(씨엘)이 틱톡의 '패션의 달' 피날레 무대를 장식한다.CL은 18일 (현지시간) 미국에서 개최되는 틱톡의 '패션의 달' 마지막 패션쇼 'Labyrinth'에 오른다.이날 CL은 'Wish You Were Here'를 비롯해 '+DONE161201+' '+5 STAR+'등 총 3곡의 무대를 선보인다.이 곡들은 CL이 발표한 이후 한 번도 라이브 무대를 선보인 적이 없었기 때문에 팬들에게는 특별한 선물이 될예정이다. 특히 'Wish You Were Here'은 어머니 의 추모곡이다.또 독특한 패션 소화력으로 화제를 모았던 CL은 공연에서 어떤 패션을 선보일지도 관심을 모은다.CL은 틱톡 계정을 오픈한지 채 몇 달도 되지 않아 420만 개의 '좋아요'를 기록하는 등 여전한 글로벌한 영향력을발휘하고 있다.한편 이날 무대에는 CL과 함께 세계적인 R&B 뮤지션 칼리드(Khalid), 유명 틱토커 루발린 등이 함께 한다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr