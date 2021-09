쇼미더머니 더 히스토리 (사진=방송캡처)

MC 민지(정준하)가 '쇼미더머니'를 다시 찾았다.지난 23일 Mnet에서 방송된 '쇼미더머니 더 히스토리' 2회에서는 '쇼미더머니5' 참가자 출신 MC민지(정준하)가 뉴올(Nuol)과 함께 출연해 시청자들에게 웃음을 선사했다.10년 간의 '쇼미더머니' 아카이브를 짚어보는 '쇼미더머니 더 히스토리'에서 빠질 수 없는 MC민지(정준하)의 등장에 모두가 환영했다.5년 전 '쇼미더머니5' 출전 당시 모습을 함께 돌아본 MC민지(정준하)는 "당시에도 창피해서 제대로 안 봤던 영상이다. '웃지 마'로 기선제압을 하고 싶었다. 사실 아무도 안 웃었다"라며 너스레를 떨었다.최근 MC민지로의 활동을 재개한 것에 대해선 "힙합 채널에 출연한 적이 있는데 반응이 좋더라. 즉흥적으로 시작하게 됐다"면서 "꾸준히 MC민지로 활동하려고 노력할 것"이라고 밝혔다.실제로 두 번째 싱글을 준비 중인 MC민지(정준하)와 뉴올의 모습이 공개됐다. 뉴올은 "예능인이 하는 음악은 예상되고 재밌고 웃기지 않을까 싶을 수 있지만, MC민지는 진심이다"라며 자신감을 드러냈다. '쇼미더머니 더 히스토리'를 통해 처음 공개된 MC민지(정준하)의 진지한 녹음 현장이 기대감을 고조시켰다.이어 'I SAY WOO! (아새우!)' 축하 무대를 선보인 MC민지(정준하)에게 팔로알토는 "율동이 날렵해서 인상 깊었다"라고 말했고, 더 콰이엇은 "랩의 요소가 더 담긴 곡을 들어보고 싶다. 자기 이야기로 가사를 쓰면 더 좋지 않을까"라는 피드백을 줬다.마지막으로 MC민지(정준하)는 "내게 '쇼미더머니'는 나를 늙지 않게 하는 불로초 같다"라고 전했다. '쇼미더머니 더 히스토리' 팀은 MC민지(정준하)에게 '쇼미더머니 5' 합격 목걸이를 선물해 훈훈함을 자아냈다.한편 MC민지(정준하)는 지난 6월 첫 정식 음원 'I SAY WOO! (아새우!)'를 발매하고 청량한 스웨그를 발산했다. 이후 음악 방송을 비롯한 다양한 예능 프로그램에서 MC 민지로서 종횡무진 활약하고 있으며, 7월에는 'I SAY WOO! (아새우!)' 리믹스로 또 다른 재미를 선사했다.뉴올은 유튜브 힙합 채널 '마이크 스웨거'의 수장으로 알려진 래퍼이자 프로듀서다. 최근에는 모브컴퍼니와 전속계약을 체결하고 싱글 '나랑'을 발매하며 새로운 활동을 시작했다.차혜영 텐아시아 기자