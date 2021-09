사진=Mnet '걸스플래닛999' 5회 영상 캡처

J그룹의 카와구치 유리나가 글로벌이 선택한 TOP9 1위로 반전을 안겼다.지난 3일 밤 방송된 Mnet '걸스플래닛999 : 소녀대전'(이하 '걸스플래닛999') 5회에서는 첫 번째 생존자 발표식이 진행된 가운데 글로벌 투표로 결정된 새로운 TOP9이 공개됐다.◆ 엇갈린 결과 속 소녀들의 뜨거운 우정전 세계 플래닛 가디언들의 투표로 살아남은 17개의 셀과 글로벌 TOP9이 발표됐다. 셀 투표 결과 차이빙, 최유진, 메이가 속한 셀이 중간평가에 이어 1위를 차지했고, 션샤오팅, 서영은, 카와구치 유리나의 셀이 2위를 차지했다. 투표수 2배의 베네핏을 받은 량지아오, 이혜원, 나가이 마나미가 14위를 차지했고, 량지아오는 함께 참가한 쌍둥이 동생 량치아오의 탈락에 눈물을 보였다. 저우신위, 윤지아, 시마 모카가 속한 셀이 17위를 차지했고, 원저, 김세인, 오카자키 모모코가 속한 셀이 18위로 아쉽게 탈락의 고배를 마셨다. 셀 투표 결과 탈락한 48명 중 J그룹 이케마 루안, C그룹 원저, K그룹 김혜림이 마스터들의 협의를 통해 도전을 이어 나갈 기회를 얻게 된 '플래닛 패스'의 주인공이 됐다. 이케마 루안은 "팀 퍼포먼스를 위해서 구석에서 노력하는 것이 와 닿았다"고 평했다. 셀 투표 18위로 탈락의 고배를 마셨던 원저는 "단기간에 많은 성장을 했다"는 평을 받았고, 김혜림은 "리더십이 좋았다. 완성된 보컬이다"라는 평을 받았다.생존자 발표식에서 살아남은 소녀들은 '커넥트 미션'을 준비하며 함께 고생했지만 탈락으로 더 이상 함께할 수 없게 된 참가자들에게 미안함을 전했다. 탈락한 소녀들은 진심으로 축하를 건네며 뜨거운 우정을 나눴다. 생존자 발표식 당일 생일을 맞은 원저가 플래닛 패스를 통해 극적으로 살아남게 되자 소녀들은 너나 할 것 없이 원저를 축하하며 함께 기쁨을 나눴다. 생존자 발표식이 끝난 후 헤어짐을 맞게 된 소녀들은 꼭 끌어안으며 아쉬움을 달랬고, 서로를 응원하며 다음을 기약했다.◆ 순위 발표식을 앞둔 참가자들의 즐거운 시간참가자들은 순위 발표식을 앞두고 플래닛 패션퀸을 뽑는 패션쇼 시간을 가졌다. 1차 미션을 함께 한 팀원 9명이 한 팀이 되어 30분 안에 의상, 헤어, 메이크업을 마치고 무대에 서게 됐다. 베스트와 워스트 팀, 두 팀은 일일 자유이용권이 주어졌다. 요즘 트렌드에 맞는 패션 감각을 보여준 'YES or YES' 2팀과 심사위원들을 놀라게 한 충격의 메이크업을 보여준 '예쁘다' 팀이 각각 베스트와 워스트 드레서 팀으로 뽑혔다. 두 팀의 소녀들은 아무도 없는 놀이동산을 찾아 단비 같은 시간을 즐겼다.99명의 소녀들이 직접 뽑은 플래닛 어워즈 수상 시간도 가졌다. 함께 합숙하며 누구보다 가까이서 서로를 많이 알게 된 소녀들은 누구보다 일찍 일어나는 습관을 가진 참가자에게 주어지는 '기상', 쌩얼의 반전 매력을 보여준 '반전상', 소녀들 사이에서 인기가 많은 '인기상' 등을 꼽으며 훈훈한 시간을 가졌다.◆ 반전의 연속, 아무도 예상치 못했던 카와구치 유리나의 1위전 세계 플래닛 가디언들의 투표로 선정된 '플래닛 TOP9' 순위는 예상치 못한 결과로 모두를 놀라게 만들었다. 글로벌 투표 결과 9위 김채현, 8위 강예서, 7위 차이빙, 6위는 수루이치, 5위 사카모토 마시로, 4위 최유진, 3위는 에자키 히카루, 2위 션샤오팅, 1위 카와구치 유리나가 새로운 TOP9으로 선정됐다. 모두가 1위로 예상했던 K그룹 최유진이 4위, 소녀들의 예상 순위에 없었던 J그룹 카와구치 유리나가 1위를 차지하며 반전을 안겼다. 전 세계 164개국 중 총 83개국에서 1위를 차지하며 처음으로 TOP9 1위에 오른 카와구치 유리나는 "투표해준 플래닛 가디언에게 감사하다. 앞으로 더욱 노력해서 1위라는 것을 인정받을 수 있게 열심히 하겠다"고 전했다. 2위를 차지한 션샤오팅은 "'걸스플래닛999'를 통해 사람들에게 인정받고 기대 받은 게 처음이다. 기대를 저버리지 않고 최종 TOP9에 들 수 있도록 열심히 하겠다"고 소감을 밝혔다.첫 번째 생존자 발표식에서 살아남은 54명의 소녀들은 새로운 셀을 구성해 '콤비네이션 미션'으로 또 한 번 꿈을 향한 도전을 이어간다. 두 번째 미션과 함께 진행되는 두 번째 글로벌 투표는 이달 18일 오전 10시에 마감된다.'걸스플래닛999'는 매주 금요일 밤 8시 20분 Mnet에서 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr