'바라던 바다'(사진=방송 화면 캡처)

선우정아가 비오는 날에 재즈 즉흥곡으로 바를 감성으로 물들였다.17일 방송된 JTBC ‘바라던 바다’에서는 비오는 날 고성 밤 바닷가를 계획에 없던 즉홍곡으로 물들인 선우정아의 매력적인 무대가 펼쳐졌다.이날 선우정아가 무대에 출격하자 이수현은 "정아언니 출격했다"라며 설렘을 드러냈다. 이에 선우정아는 "바닷가에서 노래를 부르려고 하니 가장 먼저 생각난 게 보사노바였다"라며 'The Girl From Ipanema'를 선보여 눈길을 끌었다.이어 즉흥곡 'Fly me to the Moon'을 부르던 선우정아는 중간에 가사를 잊어버려 "제가 가사를 잊어버렸다. 다 아는 데 여기만 몰라요"라며 즉흥적으로 가사를 넣는 센스를 보이며 곡을 갖고 노는 모습을 보였다. 이 모습을 본 Bar 식구들은 "미쳤다" "진짜 좋다"를 연발했다. 윤종신은 "지금 화장실 가신 분들은 억울할 것 같다"라며 안타까워했다.이에 선우정아는 두번째 즉흥곡으로 'My one and only love'를 김동환의 피아노 반주에 맞춰 부르기 시작했고 온유도 아는 곡인지 함께 흥얼거려 분위기를 고조시켰다.신지원 텐아시아 기자