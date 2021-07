설렘 가득 미소

'엠카운트다운' / 사진 = Mnet 영상 캡처

그룹 위아이(WEi) 멤버 김요한이 스페셜 무대에 어울리는 비주얼을 보였다.김요한은 29일 오후 방송된 Mnet '엠카운트다운'에 출연해 스페셜 유닛 'FIVE SENSES'로 무대에 올라 동방신기의 'The Way U Are' 무대를 펼쳤다.이날 김요한은 '엠카운트다운' 17주년 기념 스페셜 유닛 'FIVE SENSES' 멤버로 함께 했다. 펜타곤 키노, 빅톤 수빈, AB6IX 이대휘, CIX 배진영와 함께 스페셜 유닛을 결성한 김요한은 새로운 케미와 퍼포먼스로 글로벌 팬들의 시선을 사로잡았다.김요한은 'FIVE SENSES' 멤버로 "당신의 오감을 만족 시켜 드리겠다"는 출사표를 던졌다. 센터 비주얼로 시선을 사로잡은 김요한은 카리스마와 강렬한 눈빛으로 곡 분위기에 깊이를 더하며 한계 없는 콘셉트 소화력을 자랑했다.특히 김요한은 완벽하게 동방신기로 변신해 화려한 무대를 펼쳤다. 파워풀하면서도 절도 있는 안무는 물론, 멤버들과 함께 펼치는 퍼포먼스 또한 흠 잡을 데 없는 완벽함을 발산했다. 여기에 다양한 제스처와 표정 연기로 무대를 보는 맛을 더했다.한편, 김요한이 속한 위아이는 최근 세 번째 미니앨범 'IDENTITY : Action (아이덴티티 : 액션)' 활동을 성공적으로 마쳤으며, 이달 말까지 팬사인회를 개최하며 팬들과 소통을 이어갈 예정이다.신소원 텐아시아 객원기자 newsinfo@tenasia.co.kr