소녀시대, 완전체 뜬다

'유 퀴즈' 촬영 조율중

"녹화·방송일 아직 미정"

그룹 소녀시대/ 사진=인스타그램

걸그룹 소녀시대가 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연한다.28일 '유 퀴즈 온 더 블럭' 관계자는 텐아시아에 "소녀시대 완전체 녹화 일정을 논의 중이다. 아직 촬영 및 방송일은 미정"이라고 밝혔다.코로나19 확진자 발생으로 현재 녹화를 중단한 '유 퀴즈 온 더 블럭'. 이날 관계자는 "촬영 재개 일정에 대해서도 아직 정해진 바 없다"고 설명했다.데뷔 14주년을 앞두고 있는 소녀시대 멤버들이 모두 출연을 확정 짓는다면 2017년 이후 약 4년 만에 완전체로 모이게 된다.소녀시대 완전체 소식에 팬들은 물론 많은 시청자들의 기대감을 모으고 있다.소녀시대는 2007년 8월5일 데뷔해 '다시 만난 세계', 'Kissing You', 'Gee', 'Oh', 'PARTY', 'Lion Heart', 'Holiday', 'I Got A Boy' 등 다양한 히트곡을 보유한 걸그룹이다.'유 퀴즈 온 더 블럭'은 매주 수요일 오후 8시 40분 방송된다.정태건 텐아시아 기자 biggun@tenasia.co.kr