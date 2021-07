TBS '힐링 스테이지 그대에게' 시즌2 오늘 방송

가수 '김완선' 출격...전성기 무대 재현한다

무대 뒤 인간적인 모습과 숨은 이야기 공개

사진제공=TBS '힐링스테이지 그대에게'

가수 김완선이 전성기 무대를 재현한다.오늘(21일) 방송되는 TBS '힐링스테이지 그대에게'에는 김완선이 출연해 레전드 라이브 무대와 함께 숨은 이야기를 들려준다.김완선은 이날 방송에서 '삐에로는 우릴 보며 웃지', '리듬 속의 그 춤을', '나만의 것' 등 히트곡들은 물론이고, 지난해 발표한 앨범 '2020 김완선'에 수록된 노래 'Here I am, Yellow' 등 최신곡까지 ALL 라이브로 들려준다.한국 최초 여성 아이돌, 영원한 댄싱퀸, 한국의 마돈나 등 화려한 수식어를 지닌 레전드 가수다운 라이브 무대가 50분간 펼쳐질 예정이다. 김완선은 오랜만에 팬들 앞에 선만큼 무대에서 세 번이나 의상을 갈이입으며 전성기 시절을 재현한다.김완선은 "오랜만에 출연한 음악 프로그램인 만큼 매 무대에 최선을 다했다." 며 "팬분들에게도 좋은 선물이 됐으면 좋겠다." 고 소감을 밝혔다.또한 김완선의 명품 무대와 더불어 그동안 어디에서도 들을 수 없었던 비하인드 스토리도 공개된다. 자타공인 톱스타 김완선이 돌연 하와이로 가서 미술 공부를 시작하게 된 이유는 무엇인지, 하와이 행 이전에는 '사람이 아니었다'는 그녀의 말의 의미는 무엇인지, 방송에서 확인할 수 있다.특히 이날 방송에는 특별한 손님도 함께한다. '김완선'이라는 뮤지션의 음악 인생 동반자이자, '삐에로는 우릴 보고 웃지'가 수록된 밀리언셀러 앨범 5집의 작곡가 '손무현'이 출연해 작곡 비하인드 스토리와 김완선의 첫인상에 대한 생각도 밝힌다.'힐링스테이지 그대에게' 시즌2 가수 '김완선' 편은 오늘(21일) 밤 10시 30분 TBS TV에서 방송된다.서예진 텐아시아 기자 yejin@tenasia.co.kr