'정희' 데이식스 이븐오브데이./ 보이는 라디오 캡처

데이식스 이븐 오브 데이 Young K(영케이)가 원필의 주량을 밝혔다.7일 방송된 MBC FM4U '정오의 희망곡 김신영입니다'(이하 '정희')에서는 윤하가 스페셜 DJ로 활약한 가운데, (Young K(영케이), 원필, 도운)가 출연했다.이날 원필은 "멤버들과 술을 마시며 이번 앨범을 작업했다"라며 "소주를 잘 못 먹어서 위스키를 마셨다"고 밝혔다.이에 영케이는 "원필이 원래 술을 잘 마시는 친구가 아니었다"라며 "예전엔 소주를 못 마셔서 안 마시다가, 맥주를 함께 하기 시작했다. 그러다 위스키를 먹었는데 처음엔 맛만 보는 시음회 느낌이었다. 지금은 주량으로 원탑이지 않을까 싶다"라고 말했다.윤하가 "체질상 위스키가 잘 맞나보다. 언더락이냐 스트레이트냐"라고 묻자, 원필은 "저는 섞어서 마신다"라고 대답했다.그러자 영케이는 "원필이 꿀꺽꿀꺽 스타일이다. 콜라랑 잭이랑 섞어 먹는 걸 좋아한다"라고 했다.DAY6 (Even of Day)는 지난 5일 오후 6시 새 미니 앨범 'Right Through Me'(라이트 쓰루 미)와 타이틀곡 '뚫고 지나가요'를 발매했다.노규민 텐아시아 기자 pressgm@tenasia.co.kr