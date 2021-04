김현수X최예빈X조수민

청아예술제 한 번 더?

유진, 커피차 선물

'티키타카' / 사진 = SBS 영상 캡처

'펜트하우스' 김현수, 최예빈, 조수민이 '티키타CAR'(이하 '티키타카')로 예능 첫 출연에 나선다.11일 밤 방송되는 SBS 신규 예능 '티키타카'에는 시청률 29%를 기록한 화제의 드라마 '펜트하우스'의 배우 김현수(배로나 역), 최예빈(하은별 역), 조수민(민설아 역)이 출연한다.김현수, 최예빈, 조수민은 청아예고 교복을 입고 등장해 이목을 끌었다. 예능 프로그램 첫 출연인 세 사람은 "처음이라 어떻게 해야될지 모르겠다"라며 떨리는 소감을 밝혔다. 특히 어떤 예능 프로그램에 나가고 싶었냐는 질문에 김현수는 "기회가 된다면 '티키타카'에 한 번 더"라는 센스있는 답변을 내놓아 시작부터 MC들을 함박웃음 짓게 했다.'펜트하우스'에 성악 천재로 등장한 세 사람은 성악 전공자 연기를 위해 특별 레슨까지 받은 일화를 공개했다. 최예빈은 "실제 성악 발성하는 법을 배웠다"라며 극중 청아예술제에서 연기한 'Quando men vo'를 라이브로 선보여 모두를 놀라게 했다. 김현수 역시 호흡, 발성, 표정까지 완벽 재연한 성악 립싱크를 선보여 MC들의 감탄을 자아냈다는데. 이에 조수민은 청아한 목소리로 애니메이션 '인어공주'의 OST 'Part of your world'를 열창하며 본인만의 매력을 뽐냈다. 이를 듣던 MC 음문석은 "진짜 라이브 맞아?"라며 깜짝 놀랐다는 후문이다.그런가 하면 선공개돼 화제를 모은 세 사람의 'S.E.S. - I’m your girl' 무대 풀버전도 공개될 예정이다. 이는 극중 김현수의 엄마로 등장하는 S.E.S. 출신 유진을 향한 헌정 무대라고. 또한, 김현수가 유진의 생일날 커피차와 함께 촬영장을 깜짝 방문한 에피소드까지 공개된다.'펜트하우스'와는 또 다른 매력을 선보인 배우 김현수, 최예빈, 조수민의 예능 첫 나들이 현장은 11시 5분에 방송되는 '티키타카'에서 확인할 수 있다.신소원 객원기자 newsinfo@tenasia.co.kr