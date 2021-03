"공존, 내겐 사치"

정재형 음악 '극찬'

'페더 오브 더 스프링'

개그맨 조세호 / 사진 = 조세호 인스타그램

개그맨 조세호가 정재형의 새 싱글을 극찬했다.31일 조세호는 자신의 인스타그램에 "동시대에 이분과 공존할 수 있음은 나에게는 약간의 사치일수도 있지만 오늘은 약간의 사치를 부려보고 싶네요.."라는 글을 게재했다.이어 "이 분의 연주를 들으면 그저 위로받고 힐링되는 거는 저뿐인가요? 조심스럽게 여러분께 권해봅니다!! 재형이형 과한가요? 'feather of the spring' #정재형 #발매 #오늘"이라며 정재형의 신곡 스트리밍 화면을 첨부했다.이날 정재형은 각종 음원사이트를 통해 싱글 'Feather of the Spring'(페더 오브 더 스프링)을 발표했다.신소원 객원기자 newsinfo@tenasia.co.kr