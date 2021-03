로제 솔로 무대 안무 최초 공개

/사진 = YG엔터테인먼트 제공

/사진 = YG엔터테인먼트 제공

그룹 블랙핑크 로제의 첫 솔로 음악 방송 무대가 SBS ‘인기가요’로 결정됐다.YG엔테테인먼트에 따르면 로제는 오는 14일 SBS ‘인기가요’에서 싱글 1집 ‘R’의 타이틀곡 ‘On The Ground’(온 더 그라운드)와 수록곡 'Gone'(곤) 무대를 꾸민다.로제는 이날 뮤직비디오에서 선보이지 않았던 화려하고 다채로운 안무를 선보일 예정이다. 솔로 앨범 발표 후 치르는 그의 첫 무대인 동시에 로제 최초의 솔로 안무가 공개된다.특히 타이틀곡 ‘On The Ground’ 퍼포먼스는 세계적인 안무가 Kiel Tutin, Kyle Hanagami의 손에서 탄생했다. 로제가 “너무 마음에 든다”고 큰 만족감을 표하며 신선하고 탄탄한 구성을 예고해 팬들의 기대감이 크다.로제는 12일 오후 2시 싱글 1집 'R'을 발표했다. 타이틀곡 ‘On The Ground’는 '항상 더 높은 곳을 바라보며 달려왔지만 정작 중요한 가치는 내 안에 있다'는 내용의 가사를 담은 곡. 로제의 감미롭고 섬세하면서도 파워풀하고 거친 매력의 보컬이 돋보인다.한편 로제는 SBS ‘인기가요’ 컴백 무대에 이어 16일(미국 현지시간) NBC '더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런'(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)에 출연한다.최지예 기자 wisdomart@tenasia.co.kr