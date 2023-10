/사진제공=쿠팡 플레이

그룹 방탄소년단 완전체 콘서트 'BTS: Yet to Come'가 쿠팡 플레이를 통해 독점 공개된다.17일 쿠팡 플레이에 따르면 오는 11월 방탄소년단의 콘서트 실황 'BTS: Yet to Come'을 독점 공개한다. 'BTS: Yet to Come'은 지난해 10월 15일 부산에서 열린 동명의 방탄소년단 콘서트 실황 영상이다.공연 실황 외에도, 멤버들의 개별 클로즈업 신과 다채로운 앵글로 만나는 히트곡 무대 릴레이, '달려라 방탄' 퍼포먼스 등 현장에 있는 듯한 뜨거운 열기와 감동을 다양한 영상을 풍성하게 담았다. 특히 '달려라 방탄' 퍼포먼스는 이 공연에서 최초 공개다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr