Mnet '스트릿 우먼 파이터2'가 파이널을 향한 마지막 관문에 돌입한다.오늘(17일, 화) 밤 10시 방송되는 Mnet '스트릿 우먼 파이터2(이하 '스우파2')' 8회에서는 파이널을 향한 마지막 관문인 '배틀 퍼포먼스' 미션이 시작된다. 이번 배틀 퍼포먼스 미션과 화사의 신곡 시안 미션의 합산 점수에 따라 최종 파이널에 오를 4크루가 가려질 예정이다.이날 스페셜 저지로는 '스트릿 우먼 파이터' 우승 크루인 홀리뱅 수장 허니제이와 '스트릿 맨 파이터'에 출연했던 '배틀러' 프라임킹즈 트릭스가 함께한다. Mnet 스트릿 댄스 시리즈 출신인 두 사람이 모니카와 함께 어떤 날카로운 심사평을 선보일지 벌써부터 기대가 더해진다.앞서 지난주 방송에서는 배틀 퍼포먼스 미션의 대진표가 공개돼 화제를 모았다. 잼 리퍼블릭 vs 레이디바운스, 베베 vs 울플러, 원밀리언 vs 마네퀸의 1대1 대결이 성사된 가운데 이날 방송에서는 A구간(자유형식), B구간(1:1 대결), C구간(상대 크루곡)이 더해진 배틀 퍼포먼스 무대가 공개된다. 유튜브 채널 더 춤(The CHOOM)을 통해 진행된 배틀 퍼포먼스 대중 평가는 800만 뷰를 넘어선 누적 조회수와 4만여 개의 댓글이 달리며 뜨거운 관심을 받았다.이날 방송에서는 사생결단 초유의 명승부를 펼치는 여섯 크루의 이야기가 그려질 예정. 특히 잼 리퍼블릭과 맞붙게 된 레이디바운스는 "'전혀 약한 크루 아니네. 진짜 멋있다'라는 소리를 꼭 듣고 싶다. 모든 걸 바쳐야지"라며 연습을 거듭한다. 이런 가운데 레이디바운스 리더 놉이 무대가 끝난 뒤 눈물을 흘리는 장면이 예고돼 더욱 궁금증을 키우고 있다.본 방송에 앞서 공개된 8회 선공개 영상에서는 원밀리언과 마네퀸의 배틀 퍼포먼스가 담겨 이목을 집중시킨다. 자유형식인 'A구간'이 공개된 가운데 먼저 원밀리언은 'SexyBack(섹시백)'에 맞춰 치명적인 퍼포먼스를 선보였다. 마네퀸 역시 왁킹의 정수를 보여주는 무대로 현장의 뜨거운 호응을 유발했다. 리아킴이 "마네퀸, 이 갈고 준비했다"라고 했을 정도로 감탄을 자아냈던 무대. 이어진 무대에서는 리아킴이 1:1 대결 선공으로 나서며 호기심을 끌어올렸다. 과연 최후의 승자는 누가 될지 양팀의 승부에 관심이 쏠리고 있다.관객들도 함께하는 배틀 퍼포먼스 미션은 파이널 진출을 결정 짓는 중요한 무대다. 여기에 화사의 신곡 시안 미션 결과까지 변수로 작용할 전망. 모든 결과 합산에 따라 6위 크루는 자동 탈락 확정되며, 마지막 파이널 진출 팀을 가릴 탈락 배틀이 진행된다.물러설 수 없는 여섯 크루의 승부가 담긴 Mnet '스트릿 우먼 파이터2' 8회는 오늘(17일, 화) 밤 10시 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr