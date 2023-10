/사진=tvN '놀라운 토요일' 방송 화면 캡처

/사진=tvN '놀라운 토요일' 방송 화면 캡처

/사진=tvN '놀라운 토요일' 방송 화면 캡처

가수 임영웅이 '놀라운 토요일' 출연 이유에 대해 MC 붐이라고 말했다.14일 방송된 tvN '놀라운 토요일(이하 놀토)'에는 가수 임영웅이 게스트로 출연했다.이날 방송에서 MC 붐은 "옆자리를 봐라. 지금 한 자리가 비어있다. 단독 게스트를 모셨다. 워낙 친한 사이라서 직접 마중을 나가 반기도록 하겠다. 제 의상도 그가 입었던 의상이다"라고 밝혔다.붐은 '영웅당'이라는 간판 아래에서 꽃가루를 날리며 임영웅을 맞이했다. 임영웅은 "오늘 재밌게 즐기다가 가도록 하겠다"라고 인사를 건넸다. 박나래는 "이미테이션 가수 아니고"라고 짚었다.임영웅은 '놀토' 출연 이유에 대해 "즐겨보고 있는 프로그램인데, 애정하는 쉐끼루 붐 형님이 계시니까 너무 나오고 싶었다"라고 말했다. 문세윤은 "실제로 붐이랑 같이 밥을 먹다 이야기하다가 임영웅 씨가 우리 프로그램 나온다고 하더니 '나 때문에 나오는 거지'라고 하더라"고 말문을 열었다.문세윤은 임영웅에게 "붐 없었으면 안 나옵니까?"라고 물었다. 임영웅은 "그건 맞다. 제가 사실 갚고 싶은 게 있었다. 붐 형님 결혼하실 때 기사가 많이 났었다"라고 답했다.이어 "저는 사실 축가를 못 했다. 축가를 했다고 기사가 나고 팬분들도 그렇게 아시고 하는데, 제가 스케줄 때문에 노래를 못 했다. 그래서 언젠가 도움이 될 수 있다면 붐 형 프로그램에 나가서 도움을 주고 싶다는 마음이 있었다. 이제야 조금"이라고 덧붙였다.또한 임영웅은 "제가 이번에 신곡을 낸다. 기존 곡들과는 다르게 몸도 많이 쓰고 그렇게 됐다. 조금씩 춤이 들어가고 EDM도 들어간다"라고 말했다. 임영웅은 최근 신곡 'Do or Die'를 발매했다. 'Do or Die'는 인생의 무대 위 주인공이 되어 후회 없는 매일을 보내려는 열정을 담은 곡으로, 임영웅이 작사에 참여했다.붐은 임영웅에게 "'놀토'가 어떤 프로그램인지 알고 나오셨나"라고 물었다. 임영웅은 "너무 잘 안다. 자신은 없는데 보고 가는 것만으로도 재밌을 것 같다. 꽤 잘 듣는 편인 것 같다"라고 답했다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr