'나는 SOLO' 16기 영자가 남자 출연진들에 불만을 나타냈다.5일 ENA, SBS PLUS '나는 SOLO'(나는 솔로) 제작진 측은 16기 멤버들의 질의응답 영상을 공개했다.이날 영자는 '조급좌 영수 vs 분량 도발 영철 vs 도르마무 상철 영자를 제일 힘들게 했던 남자 출연자는?'이라는 질문을 받았다. 이에 그는 "다 조금 짜증이 났는데 영수가 제일 힘들게 했다. 너무 수치스러운 데이트였다"고 말했다.이어 "영철은 방송 끝나고도 화가 나더라. 난 정말 결혼하고 싶어서 나온 건데 방송 분량 때문에 그렇게 하냐는 말을 들으니 화가 났다"고 설명했다.상철에 대해서는 "그 당시에 좀 화가 났다. 그때 소리도 지르고 그러지 않았나"라고 덧붙였다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr