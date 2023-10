[종합] 한혜진 "난 늘 연애 하고 있어"…절친 이현이 질문에 폭탄 발언

모델 겸 방송인 한혜진이 현재 열애 중이라고 밝혔다.지난 3일 유튜브 채널 '한혜진'에는 ''나는 상의를 드러내는 게..' 모두를 부끄럽게 만든 이현이의 매운맛 모델토크쇼 외전 with. 김성희'라는 제목의 영상이 게재됐다.공개된 영상에서 한혜진은 "오늘 친구 2명 초대했다. '박명수의 라디오쇼' 듣고 있는데 오늘 올 이현이 씨가 거기 가 있더라. 한여름처럼 입고 왔다는 박명수 씨 말에 더워 미칠것 같다고 해서 콩국수를 준비했다"라며 친구들을 맞이할 준비를 했다.이후 이현이와 김성희가 도착했고, 한혜진이 준비한 음식을 보며 "갑자기 무슨 일이냐. 배달음식 전문가인데 요리를 했다"며 놀라워 했다.김성희는 또 자신이 운영 중인 유튜브 채널에 대해 '잠정 휴식' 선언을 하기도. 이를 들은 한혜진은 "유튜브가 쉬운게 아니더라"라며 "난 브이로그도 잘 한다"라고 말했다.이어 시원한 민소매 차림으로 등장한 이현이. 그는 "너무 덥다"라는 말과 함께 갑자기 팔을 올려 자신의 겨드랑이를 공개했다.더불어 한혜진은 김성희에게 "유튜브 1년만에 폭싹 늙었다"고 지적했고, 이현이게는 "축구 1년만에 폭싹 늙었다"고 언급했다.또한 세 사람은 연애에 대한 이야기도 이어갔다. 한혜진은 "연애 안 하냐"는 질문에 망설임 없이 "난 늘 연애한다. 유튜브 구독자들과"라고 이야기했다.밸런스 게임을 시작한 세 사람. '나는 솔로 vs 환승연애 vs 하트시그널' 등 인기 연애 리얼리티 예능 프로그램 중 '본인이 나가고 싶은 프로그램은?'이란 질문이 나오자 한혜진은 "난 환승연애"라며 "내가 전에 만났던 애들"이라며 폭탄 발언을 했다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr