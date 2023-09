(사진=블루닷엔터테인먼트)

그룹 저스트비(JUST B)가 미니4집 트레일러를 공개했다.



저스트비(임지민, 이건우, 배인, JM, 전도염, 김상우)는 지난 22일 오후 6시 30분 공식 유튜브 채널에 네 번째 미니앨범 '÷ (NANUGI)'(나누기)의 트레일러 영상을 공개하며 컴백 열기를 더했다.

트레일러는 "Really, all the things which humans take for granted are, in truth, precious gifts (우리가 당연하게 여기는 모든 것들은 사실 소중한 선물들이다)"라는 강렬한 문구로 시작한다.

이어 이국적인 거리를 배경으로 저스트비의 힙한 일상이 그려져 눈길을 사로잡는다. 업그레이드된 멤버들의 새로운 비주얼과 스타일링도 포착됐다.



미래 시점의 저스트비는 또 다른 모습으로 나타났다. "What if... there is no water in our lives? (만약에... 우리의 삶에 물이 없다면?)"이라는 가정에 이어 사막을 거니는 저스트비의 모습이 '÷ (NANUGI)'의 메시지와 스토리텔링에 대한 궁금증을 자극한다.

"THE FUTURE IN OUR HANDS (우리 손안의 미래)"라는 이번 앨범의 메인 슬로건이 어떤 음악과 무대로 펼쳐질지 관심이 높아진다.



한 편의 단편 영화 같은 영상미를 통해 저스트비는 에코버스(ECO+Universe)의 서막을 알렸다. 물이라는 당연한 자원을 매개로 저스트비가 그려갈 새로운 미래의 모습이 펼쳐진다.



한편 저스트비의 네 번째 미니앨범 '÷ (NANUGI)'는 오는 10월 9일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr