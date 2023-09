사진=플레디스 제공





그룹 세븐틴(에스쿱스, 정한, 조슈아, 준, 호시, 원우, 우지, 디에잇, 민규, 도겸, 승관, 버논, 디노)이 ‘SVT RIGHT HERE’로 글로벌 축제를 펼친다.



세븐틴은 22일 공식 SNS에 미니 11집 ‘SEVENTEENTH HEAVEN’(세븐틴스 헤븐)의 프로모션 콘텐츠 중 하나인 ‘SVT RIGHT HERE’의 티저 영상을 게재했다. 영상에는 2023년 9월 23일 14시 14분(오후 2시 14분)이 되는 순간 서울, 도쿄, 파리, 뉴욕, 베이징 문구가 등장하며 사운드가 흘러나와 시선을 사로잡았다.



미니 11집 ‘SEVENTEENTH HEAVEN’의 콘셉트가 담긴 페스티벌 입장 팔찌 모션 영상에 이어 전 세계 다섯 개 도시 명과 ‘SVT RIGHT HERE’라는 메시지가 담긴 티징 콘텐츠가 추가로 공개되면서 세븐틴의 방식으로 펼쳐질 글로벌 축제에 대한 기대감이 커지고 있다.



‘SVT RIGHT HERE’은 23~24일 양일에 걸쳐 공개된다. 2023년 9월 23일 오후 2시 14분에 어떤 컴백 프로모션이 이어질지, ‘SEVENTEENTH HEAVEN’의 앨범 콘셉트인 페스티벌과는 어떤 연관성이 있을지 궁금증이 증폭되고 있다.



‘SEVENTEENTH HEAVEN’은 ‘더할 나위 없이 매우 행복한 상태’를 의미하는 영어 표현인 ‘Seventh Heaven’을 세븐틴만의 의미로 바꾼 앨범 명으로, 세븐틴은 이번 음반을 통해 지금까지의 노력과 결실을 팬들과 함께 축하하며 새로운 앞날을 그려가는 거대한 축제의 장을 펼칠 예정이다.



한편, 세븐틴의 미니 11집 ‘SEVENTEENTH HEAVEN’은 10월 23일 오후 6시에 발매된다.

