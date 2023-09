안신애, 인간관계 속 '을'에게 전하는 메시지...아이키 참여

가수 안신애가 가을맞이 따스한 위로를 건넨다.





안신애는 21일 정오 각종 음원사이트를 통해 새 디지털 싱글 'Respect'를 발매했다. 이와 함께 댄서 아이키가 출연한 타이틀곡 'Respect'의 뮤직비디오도 동시 공개됐다.





'Respect'는 70년대 알앤비 소울 장르로 악기들의 빈티지한 컬러를 살려 장르 특징을 극대화, 808 베이스 등을 더해 현대적 감각으로 마무리한 곡이다. 안신애와 스텔라장, 유건형 작곡가가 공동 프로듀싱에 참여하며 곡의 완성도를 더했다.





신곡은 전체적으로 심플한 악기 구성임에도 풍부한 사운드를 자아내며 마치 물 만난 듯한 안신애의 소울풀한 보컬을 느낄 수 있다. 여기에 'Respect'라는 키워드로 관통하는 메시지가 리스너들의 마음을 울리고 있다.





'내가 사랑 준 건 나도 사랑받고 싶어서야 / 언제든 떠날 수 있다는 걸 넌 왜 몰라 / 누구의 누구도 아냐 나로 살아갈 뿐이야 / I want your respect / 내가 바라는 건 오직 하나 / now do you get it? / I want your respect' 등 직설적인 가사가 귓가를 단번에 사로잡는다.





아울러 아이키가 직접 안무 구성에 참여하고 출연한 뮤직비디오에 담긴 스토리가 'Respect'를 보는 재미까지 배가시키고 있다. 뮤직비디오 속 아이키는 신곡 서사를 따라가며 열연을 펼쳤다. 상대를 사랑하고 아끼는 마음으로 대했던 관계 속 '을'이 되어버린 누군가가 잃어버린 존중을 당당히 요구하겠다는 진취적 이야기는 아이키의 퍼포먼스와 안신애의 보컬과 만나 자존감과 용기가 필요한 이들에게 응원을 건네고 있다.





이처럼 피네이션에 합류한 이후 첫 솔로 신보를 발표한 안신애는 깊이 있는 목소리와 음악으로 올가을을 물들일 예정이다.





