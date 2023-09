사진=방송 화면 캡처

밴드 씨엔블루(CNBLUE) 정용화가 '킬링보이스'에 출격, 수많은 명곡들을 열창했다.

딩고 뮤직은 지난 19일 공식 유튜브 채널을 통해 씨엔블루의 '킬링 보이스' 영상을 공개했다.

공개된 영상에서 정용화는 여전한 귀공자 비주얼과 함께 "6년 만에 솔로로 컴백을 하게 됐는데, '킬링보이스'와 컴백을 함께할 수 있어 너무 행복하다. 저의 13년 음악 인생을 보여드리겠다"라며 반가운 첫 인사를 전했다.

정용화는 지난 2010년 발매한 씨엔블루의 데뷔곡이자 선풍적인 인기와 함께 음원 차트를 올킬한 메가 히트곡 '외톨이야'로 '킬링 보이스'의 포문을 활기차게 열었다.

이어 'Love(러브)', '직감', '과거 현재 미래 (Then, Now and Forever)', '사랑빛', 'Can't Stop(캔트 스톱)' 등 씨엔블루의 히트곡을 비롯해 '어느 멋진 날', '그리워서...', '처음 사랑하는 연인들을 위해 (반말송)', '넌 내게 반했어', '원기옥(With 버벌진트)', '불꽃놀이(Fireworks)' 등 큰 사랑을 받은 솔로곡까지 다채롭게 선보이며 특유의 달콤한 음색과 폭발적인 가창력을 마음껏 뽐냈다.

사진=방송 화면 캡처

특히 정용화는 지난 14일 발매한 솔로 미니 2집 앨범 'YOUR CITY(유어 시티)'의 타이틀곡 '너의 도시(Your City)'를 열창, 가을 감성을 자극하는 청량한 보이스로 글로벌 팬들의 더욱 뜨거운 반응을 이끌어냈다.

정용화의 신보 'YOUR CITY(유어 시티)'는 화려하고 빛났던 도시를 떠나며 쿨한 척 무덤덤하게 그리움을 외치는 이야기를 담았다. 그간 팀 앨범 다수의 곡과 국내 솔로 앨범 전곡을 작업했던 정용화는 이번에도 전곡 작사, 작곡에 참여해 완성도를 높였다.

​콘서트를 방불케 하는 화려한 세트리스트와 글로벌 팬심을 홀린 환상적인 라이브로 '레전드 보컬리스트' 수식어를 재차 입증한 정용화는 화면을 향해 시크한 손키스를 날리며 '킬링 보이스'를 마무리했다.

유정민 텐아시아 기자 hera20214@naver.com